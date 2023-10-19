«Магнит» договорился купить KazanExpress у AliExpress и основателей

«Магнит» договорился купить 100% ООО «КазаньЭкспресс», которое развивает маркетплейс KazanExpress , и запустить на его базе собственный — под брендом «Магнит Маркет». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей «Магнита», AliExpress и источников.

Эксперты оценили сумму сделки в 10 млрд рублей — это меньше, чем затраты на запуск такого проекта с нуля.

Продавцами KazanExpress выступят структура «AliExpress Россия» — «Агрегатор-онлайн» (владеет 56,3% в ООО), собственник казанского холдинга FIX Сергей Еремеев (33,8%) и основатели маркетплейса Линар Хуснуллин (7,8%) и Кевин Ханда (2,1%).

Официально сумму сделки стороны не раскрывают. В «Магните» лишь уточнили, что профинансируют покупку из собственных средств.

На базе нового актива компания собирается запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет». В планах — «кратно увеличить» географию и число пунктов выдачи по сравнению с тем, что есть у KazanExpress за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнита». Также «Магнит» собирается заняться развитием товарных категорий и привлекать новых продавцов на площадку.

Источник издания, близкий к сделке, сообщил, что покупка готового маркетплейса ускорит выход компании в этот сегмент на два-четыре года.

KazanExpress запустили в 2017 году. По итогам 2022 года, по оценке Data Insight, площадка входила в число крупнейших российских маркетплейсов по числу заказов, уступая Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и «AliExpress Россия». В настоящее время аудитория KazanExpress насчитывает более 5 млн человек в месяц, с ней сотрудничают 12 тыс. российских продавцов.

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