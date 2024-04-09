«Выручка 20 млн рублей в год на торговле грибами»: какие продукты питания продавать на маркетплейсах

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Какие селлеры и за счет чего делают такие продажи

Команда «Анабар» проанализировала выручку продавцов на Wildberries и Ozon в категории «Продукты питания » за период с января 2023 по февраль 2024 гг. По собранным данным видно, что выручка с каждым месяцем растет. При этом она растет не за счет появления новых товаров, а благодаря повышенному интересу со стороны покупателей.

Динамика продаж продуктов питания на маркетплейсах

В категории «Продукты питания» нет четкой сезонности. Пики по выручке в ноябре и декабре обусловлены акциями 11.11, «Черной пятницей», «Киберпонедельником», а в декабре — подготовкой к Новому году. В январе 2024 года выручка выросла на 36% в сравнении с прошлым январем. Это дает возможность планировать рост категории в будущем.

Динамика оборачиваемости

Если посмотреть на оборачиваемость — метрику, которая отражает, за какой срок распродан запас товара на складе, то мы увидим, что она стабильна и даже немного идет на спад. По нашим наблюдениям, хорошим показателем на маркетплейсах считается оборачиваемость от 14 до 60 дней. Поэтому селлеры, которые начнут торговать в этой категории, не заморозят свои средства — они будут оборачиваться и приносить прибыль.

Динамика товаров в продаже по схемам работы, когда товар хранится на складе у Вайлдберриз и на складе продавца

Количество товаров в 2024 году в сравнении с аналогичным промежутком в 2023 году растет (+46%). Конечно, у категории «Продукты» есть свои особенности: срок годности товара сильно ограничен, если сравнивать, например, с одеждой. Тем не менее, процент товаров без заказов растет. В январе 2024 года показатель доходил до 49%. Это еще раз подтверждает тренд, который зародился в 2023 году: карточка товара продает сама себя.

Если у селлера есть правильно собранная карточка, качественный товар, привлекательный фотоконтент и релевантное SEO, то он уже будет на голову выше конкурентов.

С конца 2023 года наблюдается рост упущенной выручки. Эта тенденция сохраняется и в начале 2024 года. В сентябре в нише продуктов питания произошла любопытная ситуация: общая выручка упала на 25%, а процент упущенной выручки увеличился до 56%. Но это не связано со снижением потребительского спроса. Причина в том, что большинство поставщиков не успели пополнить свои товарные запасы. Если своевременно замечать такие моменты, то при падении всей категории можно значительно увеличить свою прибыль.

Динамика количества брендов и поставщиков

Выручка в категории растет от месяца к месяцу. При этом количество продавцов и брендов за год практически не изменилось. Это указывает на то, что конкуренция остается низкой, предложение не увеличивается, а спрос продолжает тянуться вверх.

Вывод: При верхнеуровневом анализе показатели в категории «Продукты питания» многообещающие. Чтобы понять, в какую нишу заходить, рассмотрим разные виды продуктов питания.

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Какую нишу выбрать

При углубленном анализе категория «Бакалея» занимает 26,8% доли по выручке от всей категории «Продукты». На втором месте «Чай и кофе» — 23,2%, на 3 позиции «Сладости» — 17,4%.

Самая большая выручка на одного поставщика приходится на подкатегорию «Детское питание». «Субпродукты» выросли на 775% по выручке за год. Это новая категория, первый заказ в которой сделали 19 марта прошлого года на сумму 378 рублей. А с октября прошлого года по февраль этого года заказов не было совсем.

Чтобы снизить риски при принятии решения о том, в какой категории торговать, следует проанализировать несколько метрик.

Самыми популярными нишами по заказам в подкатегории «Бакалея» стали товары для выпечки (21,8%), крупы и макароны (19,5%), орехи, сухофрукты, семечки (12,4%). Такое распределение объясняется тем, что тренд на домашнюю выпечку набирает обороты. Товары для выпечки стали чаще покупать на маркетплейсах, а не в привычных сетевых офлайн-магазинах. На маркетплейсе можно спокойно выбрать время и сделать заказ, который уже завтра будет готов к выдаче.

Если проанализировать выручку в категории «Бакалея», то расклад такой:

орехи, сухофрукты, семечки — 23,3%;

все для выпечки — 20,1%;

приправы и специи — 10,8%.

По выручке в этой подкатегории лидирующее место занимают орехи (60,8%), на втором месте — сухофрукты (26,1%) на третьем — грибы (7,4%). При анализе динамики по заказам распределение долей топ-3 сохраняется.

Грибы занимают третье место и по выручке, и по заказам. Примечательно, что самый популярный гриб — ежовик гребенчатый —продается на 20 млн в год, хотя товар появился лишь в прошлом году.

Заметный рост по выручке за 2023 год относительно 2022 года показывает подкатегория «Багеты»: рост на 2715%. Но это обманчиво, ведь ниша выросла относительно нуля (5 заказов за 2023 год), поэтому очень важно при выборе товара анализировать все показатели. На втором месте — коржи +186%.На третьем — консерванты +118%.

Категория «Коржи» сделала выручку на 4,6 млн рублей за прошлый год, а «Консерванты» — 30,6 млн рублей.

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Какие селлеры и за счет чего делают такие продажи

Опираясь на статистические данные, можно выделить монополиста — бренд «Виадук» генерирует 30% всей выручки категории. При этом 68 поставщиков получили ноль выручки за 2023 год. То есть продавцы заходят в нишу, у них не получается здесь развиться, и они уходят. В то время как бренд-монополист делает выручку буквально на шести товарах.

У второго по выручке бренда «Черока» 70 товаров в продаже, которые приносят на 60% меньше денег, чем у шести товаров «Виадук».

Продукты питания — растущая и перспективная категория для тех селлеров, кто хочет начать свой бизнес на маркетплейсах в 2024 году. Множество ниш остаются свободными, конкуренция низкая, а желание потребителей получать продукты, не выходя из дома, подкрепляет спрос.