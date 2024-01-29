Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объём российского рынка онлайн-торговли за 11 месяцев 2023 г. увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Более того, количество продавцов, работающих на двух маркетплейсах, выросло на 64% . ​​При этом каждый пятый бизнесмен, который не торгует на площадках электронной коммерции, планирует на них выходить.

Способы загрузки товаров на маркетплейсы

На разных маркетплейсах способы загрузки информации отличаются, но общий список выглядит так:

через интерфейс: перенести данные из существующей карточки, заполнить форму, создать варианты или полностью скопировать свой товар;

файлом: загрузить информацию с помощью специального шаблона с названием товара, ценой, артикулом и т.д;

с помощью фида — документа в формате XML, в котором хранится информация о всех товарах;

с API — специальный программный интерфейс, который позволяет автоматизировать работу с маркетплейсом;

с помощью модулей, например, 1С, «Битрикс», «Мой склад»;

перенос из другого маркетплейса.

Если оценивать маркетплейсы по количеству способов загрузки информации о товарах, то лидирует «Яндекс Маркет». Он предлагает все описанные выше варианты загрузки. Информацию о товарах можно быстро перенести, настроив интеграцию между маркетплейсами: переедут и основные характеристики, и изображения, и остатки.

Интеграцию можно настроить с Ozon, Wildberries и Aliexpress. Помимо интеграции, для загрузки можно использовать шаблон Excel-таблицы с Ozon, Wildberries или «Мегамаркет».

В Ozon работа с фидами и выгрузками с других маркетплейсов ограничена. Есть только фиды с условиями размещения: цены и остатки. Скачать свой каталог в виде файла и загрузить его на Ozon можно только с Wildberries из категорий одежда и обувь. А на Wildberries нет возможности загрузить информацию из другого маркетплейса с помощью фида или официальных модулей.

Возможности по созданию и редактуре

Поговорим о работе с документами, фотографиями, артикулами и редактированием загруженной информации. От каждого из этих пунктов зависит скорость и удобство работы.

Загружать отдельно каждую фотографию под десятки артикулов вряд ли кому-то захочется. Массово загрузить снимки сейчас можно на всех трёх маркетплейсах. Но по другим параметрам у них есть различия.

Чтобы сделать качественную фотографию для одной карточки, потребуется немало финансовых и временных вложений. Вам придётся найти фотографа, снять помещение, если торгуете одеждой — нанять модель, потратить несколько часов на съёмку, отретушировать готовые снимки и загрузить на площадку. Но можно облегчить себе задачу.

У Ozon есть редактор для создания rich-контента, а если доплатить, то можно встраивать в карточку видеообложку. В «Яндекс Маркет» интегрированы AI-решения: нейросети генерируют названия, описания, фотографии и рекламные баннеры. На Wildberries можно создавать rich-контент, но по остальным параметрам он пока проигрывает. Но ВБ может автоматизировать генерацию артикулов.

Раздел по работе с документами есть у двух маркетплейсов: Ozon и «Яндекс Маркет». В одном месте можно загрузить или просмотреть документы, сертификаты, лицензии сразу для нескольких товаров.

На Wildberries отдельного раздела нет. Информацию о документах нужно вводить на странице товара в специальных полях.

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В работе с файлами, кстати, у «Яндекс Маркета» есть неочевидный плюс — загрузка в произвольном формате. Заранее не нужно приводить все файлы к одному формату. Это можно сделать с помощью конвертера. У Ozon тоже есть полезный инструмент. Площадка позволяет менять артикулы товаров. Ещё один важный пункт в работе с карточками — массовое редактирование. Вы можете изменять сразу несколько позиций с помощью табличного интерфейса, не скачивая при этом Excel-файл. Это удобно, если у вас много товаров. На «Яндекс Маркете» это можно сделать только в управлении вариантами. На Ozon и Wildberries массовое редактирование есть и для отдельных позиций, и в управлении вариантами. Только в первом случае редактировать можно лишь кросскатегорийные поля.

Скорость выхода

Итак, мы прошли все этапы по заполнению информации о товаре. Дальше по плану — вывод карточки на маркетплейс. У всех маркетплейсов разные сроки модерации. По скорости загрузки карточек лидирует Wildberries. Ссылка на товар на витрине появляется сразу после создания. Для сравнения: на Ozon модерация занимает от 20 минут до часа, на «Яндекс Маркете» примерно два часа 30 минут.

Поиск товара по артикулу на Wildberries доступен через 3 минуты. На Ozon время ожидания — от 50 минут до трёх часов, на «Яндекс Маркете» — больше 9 часов. Тут важно уточнить, что у Wildberries поиск товара по артикулу — это, по сути, прямая ссылка на товар. Когда покупатель вводит артикул, он сразу попадает в карточку товара.

На Wildberries найти товар в поиске можно в среднем через час после создания. На Ozon время ожидания может достигать трёх часов, а на «Яндекс Маркете» — 9 часов.

Как эти знания помогут выбрать маркетплейс

В качестве первой площадки популярным все еще остаётся Wildberries. При этом в некоторых категориях это площадка уже переполнена. Поэтому сейчас становится заметным тренд выхода на два маркетплейса. Стоит отметить, что по большинству параметров маркетплейсы похожи между собой. И если отталкиваться от функционала, то особой разницы, на какой маркетплейс выходить первым, нет. Но, зная про функционал каждого, можно выбрать наиболее подходящий вариант под конкретную цель:

Если нужно оптимизировать рутинные процессы, например, заполнение карточек, подойдут «Яндекс Маркет» или Ozon. Это более автоматизированные маркетплейсы. Если хотите завести товар на маркетплейс в очень короткие сроки. Это на Wildberries. Там чуть меньше требований и наиболее короткие сроки модерации карточек. У магазина широкий ассортимент товаров, который постоянно меняется. Лучше выбрать «Яндекс Маркет» или Ozon. На этих площадках гораздо удобнее работать с большим количеством карточек: редактировать, удалять и т.д. Хотите сэкономить время и деньги на создании фотографий и описаний. Или просто любите работать с искусственным интеллектом. Тогда рекомендуем «Яндекс Маркет».

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