Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объём российского рынка онлайн-торговли за 11 месяцев 2023 г. увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Более того, количество продавцов, работающих на двух маркетплейсах, выросло на 64%. При этом каждый пятый бизнесмен, который не торгует на площадках электронной коммерции, планирует на них выходить.
Основатель агентства в сфере e-commerce продвижения «Шольчев» Евгений Шольчев рассказал про основные этапы вывода товаров на витрины трёх маркетплейсов: Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries.
Способы загрузки товаров на маркетплейсы
На разных маркетплейсах способы загрузки информации отличаются, но общий список выглядит так:
- через интерфейс: перенести данные из существующей карточки, заполнить форму, создать варианты или полностью скопировать свой товар;
- файлом: загрузить информацию с помощью специального шаблона с названием товара, ценой, артикулом и т.д;
- с помощью фида — документа в формате XML, в котором хранится информация о всех товарах;
- с API — специальный программный интерфейс, который позволяет автоматизировать работу с маркетплейсом;
- с помощью модулей, например, 1С, «Битрикс», «Мой склад»;
- перенос из другого маркетплейса.
Если оценивать маркетплейсы по количеству способов загрузки информации о товарах, то лидирует «Яндекс Маркет». Он предлагает все описанные выше варианты загрузки. Информацию о товарах можно быстро перенести, настроив интеграцию между маркетплейсами: переедут и основные характеристики, и изображения, и остатки.
Интеграцию можно настроить с Ozon, Wildberries и Aliexpress. Помимо интеграции, для загрузки можно использовать шаблон Excel-таблицы с Ozon, Wildberries или «Мегамаркет».
В Ozon работа с фидами и выгрузками с других маркетплейсов ограничена. Есть только фиды с условиями размещения: цены и остатки. Скачать свой каталог в виде файла и загрузить его на Ozon можно только с Wildberries из категорий одежда и обувь. А на Wildberries нет возможности загрузить информацию из другого маркетплейса с помощью фида или официальных модулей.
Возможности по созданию и редактуре
Поговорим о работе с документами, фотографиями, артикулами и редактированием загруженной информации. От каждого из этих пунктов зависит скорость и удобство работы.
Загружать отдельно каждую фотографию под десятки артикулов вряд ли кому-то захочется. Массово загрузить снимки сейчас можно на всех трёх маркетплейсах. Но по другим параметрам у них есть различия.
Чтобы сделать качественную фотографию для одной карточки, потребуется немало финансовых и временных вложений. Вам придётся найти фотографа, снять помещение, если торгуете одеждой — нанять модель, потратить несколько часов на съёмку, отретушировать готовые снимки и загрузить на площадку. Но можно облегчить себе задачу.
У Ozon есть редактор для создания rich-контента, а если доплатить, то можно встраивать в карточку видеообложку. В «Яндекс Маркет» интегрированы AI-решения: нейросети генерируют названия, описания, фотографии и рекламные баннеры. На Wildberries можно создавать rich-контент, но по остальным параметрам он пока проигрывает. Но ВБ может автоматизировать генерацию артикулов.
Раздел по работе с документами есть у двух маркетплейсов: Ozon и «Яндекс Маркет». В одном месте можно загрузить или просмотреть документы, сертификаты, лицензии сразу для нескольких товаров.
На Wildberries отдельного раздела нет. Информацию о документах нужно вводить на странице товара в специальных полях.
В работе с файлами, кстати, у «Яндекс Маркета» есть неочевидный плюс — загрузка в произвольном формате. Заранее не нужно приводить все файлы к одному формату. Это можно сделать с помощью конвертера. У Ozon тоже есть полезный инструмент. Площадка позволяет менять артикулы товаров.
Ещё один важный пункт в работе с карточками — массовое редактирование. Вы можете изменять сразу несколько позиций с помощью табличного интерфейса, не скачивая при этом Excel-файл. Это удобно, если у вас много товаров.
На «Яндекс Маркете» это можно сделать только в управлении вариантами. На Ozon и Wildberries массовое редактирование есть и для отдельных позиций, и в управлении вариантами. Только в первом случае редактировать можно лишь кросскатегорийные поля.
Скорость выхода
Итак, мы прошли все этапы по заполнению информации о товаре. Дальше по плану — вывод карточки на маркетплейс. У всех маркетплейсов разные сроки модерации. По скорости загрузки карточек лидирует Wildberries. Ссылка на товар на витрине появляется сразу после создания. Для сравнения: на Ozon модерация занимает от 20 минут до часа, на «Яндекс Маркете» примерно два часа 30 минут.
Поиск товара по артикулу на Wildberries доступен через 3 минуты. На Ozon время ожидания — от 50 минут до трёх часов, на «Яндекс Маркете» — больше 9 часов. Тут важно уточнить, что у Wildberries поиск товара по артикулу — это, по сути, прямая ссылка на товар. Когда покупатель вводит артикул, он сразу попадает в карточку товара.
На Wildberries найти товар в поиске можно в среднем через час после создания. На Ozon время ожидания может достигать трёх часов, а на «Яндекс Маркете» — 9 часов.
Как эти знания помогут выбрать маркетплейс
В качестве первой площадки популярным все еще остаётся Wildberries. При этом в некоторых категориях это площадка уже переполнена. Поэтому сейчас становится заметным тренд выхода на два маркетплейса. Стоит отметить, что по большинству параметров маркетплейсы похожи между собой. И если отталкиваться от функционала, то особой разницы, на какой маркетплейс выходить первым, нет. Но, зная про функционал каждого, можно выбрать наиболее подходящий вариант под конкретную цель:
- Если нужно оптимизировать рутинные процессы, например, заполнение карточек, подойдут «Яндекс Маркет» или Ozon. Это более автоматизированные маркетплейсы.
- Если хотите завести товар на маркетплейс в очень короткие сроки. Это на Wildberries. Там чуть меньше требований и наиболее короткие сроки модерации карточек.
- У магазина широкий ассортимент товаров, который постоянно меняется. Лучше выбрать «Яндекс Маркет» или Ozon. На этих площадках гораздо удобнее работать с большим количеством карточек: редактировать, удалять и т.д.
- Хотите сэкономить время и деньги на создании фотографий и описаний. Или просто любите работать с искусственным интеллектом. Тогда рекомендуем «Яндекс Маркет».
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