ФАС признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов

Федеральная антимонопольная служба признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов на рынке маркетплейсов. Этот факт позволяет применять к компаниям более строгие меры регулирования. Однако из-за моратория на проверки IT-компаний ФАС рассчитывает на добровольное исправление нарушений. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский.

По словам главы ФАС, в прошлом месяце служба завершила анализ состояния конкуренции на рынке онлайн-ритейла. В результате, было установлено коллективное доминирующие положение Wildberries и Ozon. Вместе компании занимают 80% рынка.

«Да, сейчас действует 448 постановление (вводит мораторий на проведение проверок IT-компаний - ИФ), и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений», — сказал Шаскольский, его слова приводит «Интерфакс».

Он добавил, что по итогам работ с компаниями ФАС ожидает добровольного устранения выявленных нарушений.

Ранее служба призывала вывести маркетплейсы из-под действия постановления правительства о моратории на плановые проверки IT-компаний до конца 2024 года.

По словам главы ФАС, в службу регулярно поступают жалобы от потребителей и компаний малого и среднего бизнеса. Большинство претензий связано с завышением затрат на логистику, навязыванием невыгодных условий и штрафами.

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