ФАС одобрила сделку «Магнита» по покупке доли в «Азбуке вкуса»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ритейлера «Магнит» (АО «Тандер») о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», управляющего сетью «Азбука вкуса». Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.
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В ФАС отметили, что по итогам 2024 года доля группы приобретателя в розничной торговле продуктами питания не превысила 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых находятся приобретаемые магазины. «Таким образом, сделка не ограничит конкуренцию на указанном рынке», — добавили в службе.
Кроме того, «Магнит» выразил готовность принять добровольное ограничение торговой наценки до 10% на определенные социально значимые товары из 13 категорий, что является новшеством для приобретаемой сети.
- «Магнит» объявил о приобретении контрольного пакета в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» в конце апреля. Компания сообщила, что после закрытия сделки новый владелец сохранит бренд и начнет открывать магазины в городах-миллионниках.
Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock / FOTODOM
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