Продавцы оптики пожаловались в ФАС на демпинг со стороны маркетплейсов

Оптическая ассоциация, представляющая интересы производителей и продавцов медицинской оптики, направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на демпинг на контактные линзы, происходящий на маркетплейсах. С письмом ознакомились «Ведомости».

В нем ассоциация просит ФАС оценить законность действий онлайн-платформ, которые применяют антиконкурентные практики, опуская цены на линзы до уровня ниже себестоимости. Скидки, предоставляемые маркетплейсами, достигают 20–30%, что приводит к перетоку покупателей на онлайн-площадки и снижению объемов продаж в рознице.

Реакция маркетплейсов. Представители Wildberries и Ozon считают жалобу необоснованной. Они заявляют, что скидки предоставляются за счет средств платформы, и такие меры лишь делают товары более доступными для клиентов.

Юридические последствия. Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что маркетплейсы могут занять доминирующее положение на рынке, устанавливая цены ниже рыночных. Хотя ФАС может вынести решение о нарушении, штрафы для компаний в масштабах онлайн-торговли могут оказаться недостаточными для изменения их практики, они не превышают 1 млн рублей.

Сигналы ФАС на демпинг приходят и от других отраслевых объединений. Так, в феврале Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) пожаловалась на низкие цены на электронику на интернет-площадках.

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