ФАС предупредила о недопустимости повышения цен на мясо перед майскими праздниками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предупреждением против необоснованного повышения цен на мясную продукцию перед майскими праздниками, пишет ТАСС. Ведомство направило соответствующее сообщение крупнейшим торговым сетям и отраслевым объединениям.

В пресс-службе ФАС подчеркнули, что особое внимание уделено таким категориям, как говядина, свинина, баранина и куриное мясо, на которые в праздничные дни наблюдается повышенный спрос.

Соблюдение законодательства. ФАС акцентировала, что все организации розничной торговли обязаны строго придерживаться антимонопольного законодательства. В случае выявления признаков недобросовестных практик ведомство готово принимать меры реакции для недопущения обмана потребителей.

Социальная ответственность продавцов. Кроме того, ФАС рекомендует торговым сетям сообщать покупателям о снижении отпускных цен, если такие изменения происходят у поставщиков. Таким образом ФАС надеется повысить доступность необходимых для населения товаров.

В начале апреля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил перед майскими праздниками ввести «шашлычное эмбарго» — на время ограничить экспорт свинины и мяса птицы. По его словам, это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне.

Фото на обложке: shine.graphics / Shutterstock / FOTODOM