«Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress, говорится в сообщении ритейлера. Компания запустит на основе KazanExpress собственный маркетплейс «Магнит Маркет».
По условиям сделки «Магнит» получил 100% долей в ООО «КазаньЭкспресс», права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру KazanExpress (туда входят технологическая платформа, пункты выдачи заказов, складские площади и автопарк).
Сделку одобрила ФАС. Сумма покупки в сообщении «Магнита» не приводится.
За счет KazanExpress «Магнит» рассчитывает быстро выйти в новый для компании сегмент маркетплейсов и занять там «значимую долю» (какую именно — компания не уточняет).
KazanExpress будет работать внутри «Магнита» как отдельное бизнес-подразделение под руководством текущего менеджмента.
В течение ближайших месяцев приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт KazanExpress изменят внешнее оформление и будут работать под брендом «Магнит Маркет». Приложение KazanExpress интегрируют в OMNI приложение «Магнита».
- О планах «Магнита» купить KazanExpress и запустить на его базе собственный маркетплейс под брендом «Магнит Маркет» стало известно во второй декаде октября. Эксперты оценили сумму сделки в 10 млрд рублей.
- Продавцами KazanExpress выступили структура «AliExpress Россия» — «Агрегатор-онлайн», владелец казанского холдинга FIX Сергей Еремеев и основатели маркетплейса Линар Хуснуллин и Кевин Ханда.
Фото на обложке: tuthelens /
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