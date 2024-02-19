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«Магнит» начал регистрировать новых продавцов на собственном маркетплейсе

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Магнит» начал регистрировать новых продавцов на собственном маркетплейсе «Магнит Маркет» — он запущен на базе KazanExpress, который ритейлер приобрел в прошлом году, говорится в сообщении компании.

«Магнит» начал регистрировать новых продавцов на собственном маркетплейсе

С середины 2022 года из-за недостатка складских площадей регистрацию селлеров на KazanExpress приостановили. Теперь за счет ввода в эксплуатацию нового логистического комплекса процесс был возобновлен.

Продавцы, которые хотят выйти на маркетплейс, могут зарегистрироваться на сайте, процесс регистрации займет несколько минут.

«Магнит» в ноябре 2023 года купил KazanExpress и на ее основе запустил собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Внешнее оформление приложения, сайта, пунктов выдачи заказов (ПВЗ), складов и собственного транспорта KazanExpress в ближайшее время будет изменено.

KazanExpress осуществляет бесплатную доставку заказов за один день. В настоящее время заказы доставляются в 122 города России. Собственная сеть ПВЗ KazanExpress насчитывает более 500 точек. На площадке представлены около 12 тыс. российских селлеров.

«Магнит» планирует кратко увеличить географию и число пунктов выдачи за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнит» всех форматов.

Фото на обложке: AMilkin / Shutterstock

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