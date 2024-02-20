Маркетплейс «Магнит Маркет» возглавил экс-директор по данным «Яндекс Лавки»

Основатель и бывший генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин решил покинуть компанию и развивать собственные проекты, говорится в сообщении «Магнита».

Ритейлер «Магнит» назначил на должность генерального директора «Магнит Маркета» (маркетплейс, созданный на базе приобретенной KazanExpress) Константина Измайлова, который ранее был директором по данным «Яндекс Лавки».

Новый CEO будет заниматься формированием и реализацией стратегии «Магнит Маркета», «создавать привлекательное ценностное предложение», развивать инфраструктуру площадки и масштабировать ее на географию «Магнита».

Также новый топ-менеджер должен будет построить «эффективный бизнес» маркетплейса и создать синергию с основным бизнесом «Магнита». Под его руководством будет продолжена интеграция KazanExpress и ребрендинг этой площадки в «Магнит Маркет».

Измайлов до прихода в «Магнит» работал директором по данным (CDO) «Яндекс Лавки», а до этого занимал аналогичную позицию в Delivery Club, где, в частности, отвечал за интеграцию бизнеса с сервисом «Яндекс Еда».

В «Магните» Измайлов будет подчиняться директору по электронной коммерции розничной сети Гюванчу Донмезу.

«Магнит» купил KazanExpress в ноябре 2023 года и приступил к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет».

Накануне «Магнит» начал регистрировать в «Магнит Маркет» новых продавцов. С середины 2022 года из-за недостатка складских площадей регистрация селлеров была приостановлена.

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