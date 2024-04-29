Оставшиеся в РФ банки заплатили в 4 раза больше налогов, чем до начала СВО, Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода автопилота на китайский рынок, а ЕС призывает отменить передачу российских активов Ariston и Bosch. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Сотрудничество Tesla и Baidu, ЕС против передачи активов Ariston и Bosch: главное 29 апреля