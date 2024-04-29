Сотрудничество Tesla и Baidu, ЕС против передачи активов Ariston и Bosch: главное 29 апреля

Оставшиеся в РФ банки заплатили в 4 раза больше налогов, чем до начала СВО, Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода автопилота на китайский рынок, а ЕС призывает отменить передачу российских активов Ariston и Bosch. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Мир
- ЕС вводит уголовное наказание за попытки обхода санкций, предусматривающее штрафы и лишение свободы на срок до 5 лет. Директива вступит в силу через 20 дней.
Россия
- Оставшиеся в РФ европейские банки в 2023 году уплатили в российский бюджет €800 млн налогов — это в 4 раза больше, чем в 2021-м (FT).
- Москва, Санкт-Петербург и Сочи — самые популярные направления для путешествий на 1 мая у россиян, согласно исследованию Tutu (ТАСС).
Бизнес
- Tesla намерена сотрудничать с китайским Baidu для вывода своего автопилота на китайский рынок.
- Евросоюз призвал Россию отменить передачу «Газпрому» российский активов Ariston и Bosch, назвав эти шаги незаконными.
Фото: Unsplash
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