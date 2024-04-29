FT: налоги западных банков в России выросли в четыре раза

Крупнейшие банки Европы, сохранившие бизнес в России, по итогам 2023 года уплатили в бюджет РФ в четыре раза больше налогов, чем до начала спецоперации. Семь кредитных организаций за год перечислили более €800 млн.
Как сообщает Financial Times, Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP отчитались о совокупной прибыли в €3 млрд за прошлый год. Это втрое больше, чем в 2021-м.
По данным издания, рост прибыли привел к тому, что банки уплатили €800 млн налогов в 2023 году против €200 млн в 2021-м. Больше половины от этой суммы приходится на Raiffeisen Bank International — с 2021 по 2023 год прибыль австрийской группы в России выросла более чем в три раза, до €1,8 млрд.
В марте Минфин США предупредил Raiffeisen Bank International о возможных санкциях за продолжение работы на территории России.
Фото: Nazar Skladanyi / Shutterstock
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