Незаграничные шелка: 10 российских производителей постельного белья

Редакция RB.RU собрала 10 популярных и локальных марок, которые производят постельное белье и аксессуары для сна.

Причем популярны не только товары крупных отечественных компаний — таких как «Орматек», «Промтекс», «Materlux», «АртПостель», «Ecotex» или «Аскона», которая зарабатывает на товарах для сна около 3,5 миллиарда рублей в год. Молодые российские бренды и локальные компании показывают высокий уровень продаж на Wildberries.

После ухода Ikea и многих других западных брендов российские производители текстиля и товаров для сна постепенно начали занимать эту нишу. По разным оценкам, в 2022 году отечественный рынок постельного белья увеличился на 10 млрд.

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Verossa — один из самых крупных российских брендов постельного белья. Входит в группу компаний по производству товаров для сна «Нордтекс», основанной в 1992 году.

Марка позиционирует себя как премиум-производитель постельного белья из натуральных тканей с яркой и однотонной расцветкой. Среди тканей, используемых в производстве — сатин, страйп-сатин, хлопок, меланж и премиум-сатин с дополнительным блеском и прочностью.

Комплект белья из меланжа. Фото: источник

В линейках Verossa из всех видов сатина производят однотонное белье, а из хлопка и меланжа — комплекты с яркими рисунками.

Средняя цена за комплект белья: 6 тыс. рублей. Продукция продается на официальном сайте Verossa и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Бренд «Ночь нежна» — один из самых крупных в этой подборке, входит в группу компаний «Альфа-Трейд», это производитель постельного белья с фабрикой в Фурманове Ивановской области. Уже 20 лет компания шьет текстильную продукцию на производстве, которое было основано в 1780 году.

Марка «Ночь нежна» специализируется на продаже постельного белья из бязи, поплина, перкаля, простых и ортопедических подушек и одеял из овечьей, верблюжьей шерсти и лебяжьего пуха. Также бренд продает кухонные и банные принадлежности.

Необычное постельное белье с динозаврами. Фото: источник

В линейках «Ночь нежна» есть товары как с однотонным, так и с красочным дизайном, а еще комплекты детского постельного белья.

Средняя цена за комплект белья: 1800 рублей. Продукция продается на официальном сайте «Ночь нежна» и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Бренд постельного белья «Morфeus» появился в 2016 году, но только к 2022 году получил широкую популярность и открыл магазин в московском ТЦ «Авиапарк».

Продукция отшивается на фабрике в Переславле-Залесском в Ярославской области: команда бренда сама тестирует образцы ткани: их кипятят, несколько раз стирают, гладят и следят за тем, чтобы белье не утратило первоначальный вид.

После долгих экспериментов бренд сделал выбор в пользу сатина, поплина, вареного хлопка и шелка. В линейке «Morфeus» постельное белье, одеяла, подушки, покрывала, чехлы на подушки, а еще полотенца, пижамы, халаты и даже кровати.

Комплект белья с двусторонним пододеяльником. Фото: источник

«Morфeus» выпускают, например, два вида запатентованных пододеяльников и называют их сверходеяльниками. Первый вид сверходеяльников оснащен молнией по всему периметру, а второй — с молниями в каждом из четырех уголков. Все комплекты создаются в однотонных ярких и пастельных тонах.

Средняя цена за комплект белья: 10 тыс. рублей. Продукция представлена на сайте «Мorфeus», в офлайн-магазинах, в онлайн-магазине «Золотое Яблоко» и на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Бренд постельного белья Sonno появился в 2019 году. Его запустили предприниматели Константин Собольков и Вадим Смирнов. Сооснователи познакомились на курсе Executive MBA в Стокгольмской школе экономики. Постельное белье в качестве основного продукта они выбрали после изучения российского рынка потребительских товаров.

Вначале бренд выпустил большую линейку постельного белья, дополнив ее подушками, одеялами и ароматами. И как раз благодаря дополнительным товарам в первый год продаж Sonno вышла на выручку в 16 миллионов в год, и в 2019 году бренд начал продажу в офлайн-точках.

Один из самых красивых и лаконичных комплектов белья — вариант в клетку. Фото: источник

Сейчас Sonno закрыл магазины и сделал ставку на онлайн. В линейке бренда: постельное белье, одеяла, подушки, наматрасники, пледы и ароматы для дома. Продукция производится в России на контрактных фабриках — из хлопка, микрофибры, гипоаллергенных наполнителей, трикотажа и натуральной шерсти.

Цены на продукцию: от 990 за аксессуары до 8 тыс. рублей за комплекты белья и пледы. Продаются товары на сайте и на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Tkano Идея создать бренд появилась у соосновательниц Юлии Пашментовой и Александры Хлопушкиной в 2016 году, когда на парижской выставке Maison & Objet они познакомились с партнером шведской компании домашнего текстиля. Им понравился лаконичный скандинавский дизайн и цветовая палитра — предпринимательницы захотели создать подобный бренд, но в России. Марка Tkano появилась в 2017 году. Юлия раньше возглавляла отдел маркетинговых коммуникаций в американской компании Xerox на территории Евразии, занималась производственными процессами. А Александра является генеральным директором группы компаний FineDesignGroup, куда позже вошел бренд Tkano.

Постельное белье «Степное цветение», дизайн которого вдохновлен русской природой. Фото: источник

Сейчас в коллекции Tkano не только постельное белье, покрывала и маски для сна, но и товары для ванной, столовой, кухни и домашний декор. Тем не менее основные товары — для сна. Представлены четыре коллекции: Russian North, Cuts&Pieces, Ethnic и Essential. Каждая из них выполнена в единой цветовой палитре. Средняя цена за комплект белья: 6 тыс. рублей. Товары продаются на официальном сайте, в онлайн-магазине «Золотое Яблоко» и на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Dom forherforhim Марка авторского постельного белья DOM forherforhim появилась в 2022 году: ее запустила стилист и экс-директор отдела моды журнала InStyle Лада Арзуманова. В линейке бренда — хлопковое постельное белье и пижамы. Лада стилизует продукцию собственными рисунками в черно-белых тонах.

Наволочки с изображением кистей рук. Скриншот: источник

Выбор цветов обусловлен тем, что Лада Арзуманова любит минимализм во всем, а еще такая гамма подходит и мужчинам, и женщинам. Производство находится в Москве, а один из самых интересных товаров — наволочка с изображением кистей рук. Цены на продукцию: от 1600 за наволочку до 5 тыс. рублей за комплект. Продукция представлена на сайте. «Палисадник» «Палисадник» — самый молодой бренд в списке. Он запустился в 2023 году в Москве, и главная фишка их постельного белья — в окантованных срезах. «Все швы мы обрабатываем “вчистую”. Это значит, что, вывернув любое изделие, вы наткнетесь на окантованные срезы. Сделать такие — длительный и кропотливый процесс, зато это увеличивает изделиям срок службы и придает более эстетичный вид», — пишут основатели на официальном сайте.

Комплект белья «Не спеши». Фото: источник

В линейке марки пододеяльники, простыни и наволочки из длинноволокнистого 100%-ного хлопка, разнообразные по фактуре и оттенку — гладкие и жатые, однотонные и принтованные. Средняя цена за комплект белья: 10 тыс. рублей. Продукция представлена на сайте бренда. Linen Texture Московский бренд Linen Texture был основан в 2017 году художницей Мариной Пчеляковой и фотографом Иваном Лосевым. Название переводится как «льняная текстура» и вдохновлено главной тканью, из которой производят постельное белье. Изюминка марки в том, что они первые в России стали использовать технологию Stonewashed для умягчения льняных изделий. А главная идея бренда — делать выбор в пользу устойчивой моды, а не быстро меняющихся тенденций. Желтый комплект из льна. Фото: источник В коллекциях бренда представлено белье не только из льна, но и из хлопка. Все комплекты в нежных пастельных тонах. Средняя цена за комплект постельного белья: 19 тыс. рублей. Товары представлены на официальном сайте бренда. Not Bad Bed Clothes Not Bad Bed Clothes появился в 2021 году — его запустили создатели марки домашней одежды LVG, которую основала бизнесвумен Ольга Колченко в 2015 году в Омске. В коллекциях представлены наволочки, простыни и пододеяльники из сатина. Бренд вдохновляется винтажным постельным бельем, поэтому многие модели простыней и наволочек украшены бантиками и оборками. Cатиновая наволочка с принтом художника Игоря Павлова. Фото: источник Белье выполнено в мягких однотонных цветах — оливковый, серый, голубой, розовый. Средняя цена за комплект постельного белья: 3 тыс. рублей. Товары представлены на официальном сайте бренда. GoodNight GoodNight позиционирует себя эко-бренд постельного белья и довольно популярен на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Постельное белье создается из натуральных тканей — вареного хлопка, льна, сатина, страйп-сатина и тенселя. И представлено в разных размерах — от полутораспального до семейного варианта. Необычный вариант — детское постельное белье с черно-белыми рисунками животных. Фото: источник Большинство комплектов стилизованы однотонными цветами, но также в коллекциях есть постельное белье с лаконичным дизайном: в горошек, со снежинками и детские комплекты. Один из самых необычных вариантов — детское постельное белье с черно-белыми рисунками животных. Средняя цена за комплект белья: 5 тыс. рублей. Товары продаются на официальном сайте и на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Выручка по итогам 2022-2023 года, в рублях Чистая прибыль по итогам 2022-2023 года, в рублях Verossa 6 млрд 75,6 млн «Ночь нежна» 2,1 млрд 167,9 млн Morфeus 130,1 млн 18,5 млн Sonno 111,9 млн 11,9 млн NBBC — 10 млн Tkano 120,9 млн 1,4 млн Linen Texture — — Dom forherforhim — — «Палисадник» — — GoodNight — — Bellehome — —

Месячная выручка на Wildberries, руб. (февраль 2024) Месячная выручка на Ozon, руб. (февраль 2024) «Ночь нежна» 258 717 511 45 638 086 Morфeus 3 536 569 1 623 764 Sonno 2 104 080 9 099 988 Tkano 3 717 319 10 010 952 Bellehome 5 426 291 7 305 486 Verossa 4 452 153 585 285 Linen Texture 23 134 0 Good Night 11 342 85 1 954 648 Dom forherforhim — — «Палисадник» — — Фото на обложке: Shutterstock // Lifestyle Travel Photo