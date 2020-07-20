Экосистемы, развлечения и разные типы потребительских корзин: как ритейлерам работать с инновациями
Как меняется ритейл, какие технологии служат драйверами отрасли, какие потребности потребителя и компетенции сотрудников выходят на первый план? Как будет выглядеть супермаркет — и будут ли вообще супермаркеты? Какие игроки уйдут с рынка, а какие станут лидерами?
Рассказывает Евгений Джамалов, директор по инновациям розничной сети «Магнит», которая недавно запустила акселератор MGNTech, чтобы драйвить инновационный процесс вместе со стартапами.
На наших глазах ритейл переживает трансформацию. Цифровые технологии активно внедряются с 2010-х годов, омникальные бизнес-модели и ритейлтеймент — уже стандарт индустрии.
Пандемия внесла свои коррективы. Гендиректор Atos Эдгарс Пузо считает, что из-за кризиса цифровизация будет важной частью любой стратегии. Этому способствуют несколько моментов:
- Частота покупок снизилась: люди ходят в магазин меньше, а покупают больше — из-за кризиса некоторые вынуждены готовить и питаться дома.
- Покупательская способность падает, потребление становится более осмысленным и бережливым. Люди не делают спонтанных и импульсных покупок.
- Ритейлеры поняли, что должны организовать безопасную среду. Мы одними из первых перевели инновации в сторону anti-COVID решений: дезинфекция помещений, установление социальной дистанции, мониторинг температуры тела сотрудников. Тестировали ультрафиолетовые излучатели на полках и корзины с возможностью дезинфекции.
- Жители, как минимум, крупных городов поняли, что могут заказать в онлайне и получить домой все, что угодно и когда удобно.
Коронавирус называют драйвером цифровой экономики, но процесс цифровизации ритейла стартовал давно. Под цифровизацией Конференция ООН по торговле и развитию понимает массовое внедрение и усвоение цифровых технологий или технологий создания, обработки, обмена и передачи информации.
Я выделил девять сущностей цифровой трансформации ритейлера. Чтобы цифровизация не была хайпом и простой автоматизацией, важно добиваться комплексного и стратегического подхода.
Девять сущностей цифровизации. Авторская методика Евгения Джамалова
Как ритейлеру встроиться в цифровизацию и извлекать пользу из инновационного процесса, чтобы не только не потерять, но и усилить свои позиции?
Во-первых, нужно помнить о главных принципах:
- Занимайтесь исследовательской работой и работайте на опережение. Много вещей наша компания делает «в ящик», чтобы не упустить момент. Если на рынке уже есть примеры и бенчмарки, а вы уверены в необходимости внедрения — это не инновация.
- «Нет» для инноватора — отличный ответ! Нельзя заранее быть уверенным на 100%, что все получится. Для формирования и подтверждения различных гипотез мы проводим много мероприятий и пилотов. Если гипотеза не подтвердилась, мы сняли эту неопределенность и сэкономили миллионы, которые ушли бы на внедрение.
- Главное в инновациях — человек. Многомиллиардная система с высокими лабораторными показателями будет простаивать, если сотрудник или потребитель не захочет пользоваться ей. По данным НИУ ВШЭ, среди проблем внедрения цифровых технологий лидируют те, что связаны с технологической некомпетентностью и отсутствием опыта сотрудников и клиентов. Преодолевать сопротивление инновациям можно только опытным путем. Важно на конкретном примере показать людям, что инновация работает и приносит пользу.
- Если вы выстраиваете инновационную культуру, работайте с теми, кто готов к трансформации. Такие сотрудники сами приходят с запросами на инновации. Например, у нас для них готовы воронки по всем направлениям (LegalTech, HRTech, EdTech, MarTech и т.д.) и с десяток решений.
- Умение рисковать, вера в инновации и готовность к сотрудничеству — качества топ-менеджмента, которые в процессе цифровизации выходят на первый план.
Во-вторых, работать со всеми источниками инноваций. Для корпорации самое большое значение имеют три:
- Запрос бизнеса. Чтобы снять его, мы провели интервью с 20-ю топ-менеджерами по методологии Customer Development и создали огромную матрицу болей, которые нельзя закрыть традиционными способами. Обнаружили пересечения в основном в IT и HR и поняли, что одним инновационным решением может быть закрыт целый комплекс проблем. Выявили 12 функциональных бизнес–направлений и по каждому сформулировали гипотезы.
Начали тестировать их с инновационными командами и поняли необходимость системной работы с инновациями, что уже привело к запуску акселератора MGNTech, цель которого — драйвить инновационный процесс вместе со стартапами, которые верят в свои идеи и имеют MVP с подтвержденными продажами.
- Новаторская «чуйка». Иногда инноватор находит что-то на рынке и продает компании. Хороший инноватор не только имеет насмотренность, но и знает все, что происходит в компании.
- Внутреннее предпринимательство. Люди на местах гораздо лучше знают, как трансформировать их рабочие процессы. Уборщица или кассир могут предложить отличную инновацию.
В-третьих, следить за актуальными тенденциями, сейчас это:
- Идентификация клиента и персонализированное предложение. Мы учимся понимать поведенческие особенности клиентов так, чтобы предлагать потребителю с собакой привычный корм для питомца ровно в тот момент, когда он заканчивается. Это позволяет увеличить CVP и повышает конверсию рекламы.
- Деперсонализация данных о потребителе. Еще пять лет назад при помощи технологии Video Analytics можно было встречать потребителя и провожать к любимой полке, но люди были к этому не готовы. Сейчас многие поняли, что делиться данными не страшно, если получаешь выгодные и релевантные предложения взамен. Данные собирает робот и хранятся они в деперсонализированном виде — это безопасно. Сейчас задача ритейла — сделать так, чтобы клиенты этого не боялись.
- Покупательские корзины под определенный тип питания и кошелек. Если в магазин зашел, например, спортсмен, можно предложить ему корзину на 1600 калорий для его вида спорта в рамках его покупательской способности, где будет 100% необходимых ему веществ и витаминов.
- Развитие технологий AR/VR. Дополненная реальность позволит ритейлеру получить бесконечную полку — достаточно предложить клиенту навести телефон на картинку или поставить планшет со всем SKU в каждой товарной категории. Обучение в виртуальной реальности демонстрирует более высокий процент усвоения информации, а VR-конференции позволяют сотрудникам гораздо меньше отвлекаться дома на детей или животных, так органы зрения и слуха заняты VR.
- Развитие HRTech. Информационные технологии улучшают системы подбора персонала, повышения мотивации, вовлеченности персонала, повышения комфорта на рабочем месте. Предлагают решения для развития талантов и оценки инвестиций в сотрудников, помогают каждому занимать свое место и реализовывать потенциал.
- Изменения в потребительском поведении. Физический ритейл в России все еще сохраняет значительный потенциал — пока у нас есть глаза и руки, мы будем доверять свежести того мяса и качеству той картошки, которую выбрали сами. Но скорее всего, будущее за двумя потребительскими корзинами. Одну (с водой, бакалеей, консервами) будут заказывать онлайн, а за второй приходить в магазин.
Как достичь максимума
Единого сценария развития отрасли нет, но вот рекомендации, как не остаться за бортом.
Через 5–10 лет ритейлер не сможет быть успешным без предиктивных моделей и таргетированных предложений: социально-демографических, поведенческих. Нельзя держать в магазине в Алтуфьево и на Рублевке одинаковый ассортимент.
В лидеры выйдут конгломераты и экосистемы. Максимально большая и дружелюбная экосистема для клиента — ключ к успеху, а за экосистемными подписками — будущее. Нужно предоставлять клиентам общие программы лояльности, когда клиент с бонусами, например, от авиакомпании, может конвертировать их в скидку для магазина спорттоваров. А в покупку под названием «Телевизор» будет входить комплекс товаров и услуг: доставка, стабильный интернет, онлайн-кинотеатры и сервис вывоза старого телевизора на утилизацию.
Сказать, каким через 10 лет будет потребитель, и во что превратится супермаркет, сложно. На это влияет массовая культура и лидеры мнений. В моду может войти как отказ от сахара, так и ожирение. Но даже через 100–200 лет человек останется социальной сущностью — и выигрывать будет тот, кто научится привлекать людей: супермаркет, бассейн или церковь.
Супермаркет будущего должен предлагать развлечения, новый покупательский опыт и социальную составляющую. Например, знакомства: «Любители помидоров, собирайтесь в секции №34 у томатов».
Итак, ритейлер должен быть готов ко всему. Нужно иметь ящик с множеством решений на все случаи жизни, которые можно разворачивать без прототипирования и проверки гипотез, к чему и стремимся мы в нашей сети.
Фото на обложке: Shutterstock / zef art
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