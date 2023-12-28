Система продвижения и аналитики на маркетплейсах Anabar привлекла 15 млн рублей от Malina VC

Система продвижения и аналитики на маркетплейсах Anabar привлекла 15 млн рублей от Malina VC. Средства были вложены через инвестиционную платформу Rounds и венчурный клуб «Синдикат». Anabar направит инвестиции в том числе на запуск новых инструментов.

Венчурный фонд Malina VC инвестировал 15 млн рублей в систему продвижения и аналитики на маркетплейсах Anabar. Об этом RB.RU рассказал представитель <alina VC. Сделка прошла через инвестиционную платформу Rounds с участием венчурного клуба «Синдикат».

«Следующий год станет годом очередного кратного роста, запуска новой функциональности, эффективных маркетинговых кампаний», – отметили в Anabar.

Решение Anabar упрощает работу на маркетплейсах с помощью автоматизации и аналитики, а также помогает в предсказании финансовых результатов на основе анализа данных, собранных за последние несколько лет.

В ноябре Anabar учредила структуру для проведения процедуры Pre-IPO. Сообщалось, что в дальнейшем владельцы рассматривают продажу компании стратегическому инвестору или выход на IPO.

В марте Anabar привлекла первые инвестиции. IT-интегратор «Первый Бит» и 13 бизнес-ангелов вложили в стартап 65 млн рублей.

Фонд Malina VC запустили в декабре 2023 года. Его профилем являются инвестиции в российские проекты из сферы финтех, маркетплейсов и сопутствующих им сервисов. В том же месяце Malina VC вложил 15 млн рублей в стартап Mfpay, который позволяет организовать собственную крипто-бухгалтерию.

Фото на обложке: Rocio Vargas Aguilar / Shutterstock