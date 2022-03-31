Система управления продажами на маркетплейсах от выходцев «Циана» привлекла 65 млн рублей инвестиций

Российская система мониторинга конкурентов и управления продажами на маркетплейсах «Анабар» привлекла первые 65 млн рублей инвестиций от IT-интегратора «Первый Бит» и 13 бизнес-ангелов. О сделке RB.RU сообщил представитель «Анабара». Вся компания была оценена в 275 млн рублей.

До сделки основателям — Петру Маркову и Павлу Тарасову (оба ранее работали в «Циан») — принадлежало по 50% в ООО «Динамика» (юрлицо «Анабара»), после доля каждого снизилась до 36,76%.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в числе бизнес-ангелов — заместитель генерального директора «Авито» Иван Гуз и инвестор платформы «Консоль» от основателей «Рокетбанка» и «ПИК-Ремонта» Нодари Кезуа. Инвестором от компании «Первый Бит» выступил директор акселератора First BIT Lab Роман Калинкин.

О компании

«Анабар» был создан в 2020 году на собственные средства основателей: Петра Маркова, ранее отвечавшего за развитие «Циан» в регионах России, и Павла Тарасова, возглавлявшего отдел ML и Data Science в «Циан».

Сейчас Марков — гендиректор «Анабара», отвечает за развитие бизнеса, Тарасов — технический директор, в его ответственности все технологические разработки компании.

«Анабар» автоматизирует работу с товарами на маркетплейсах и анализ конкурентов, помогает продавцам управлять бизнесом на основе метрик. По собственным данным, компания вдвое ускоряет работу с маркетплейсами и на 50% сокращает число ошибок, которые приводят к финансовым потерям.

Данные в «Анабаре» обновляются ежедневно. Можно видеть изменение цен, спроса и ассортимента, оценивать маржинальность, рентабельность, объем поставок, стоимость логистики, а также получать рекомендации о том, как повысить эффективность бизнеса.





Скриншот с сайта «Анабара»

Система доступна по подписке. В «Анабаре» сейчас можно работать с товарами и данными о конкурентах на Ozon и Wildberries, в этом году компания собирается подключить «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет» и AliExpress.

Куда пойдут деньги

Компания привлекла деньги для развития новых продуктов. Первый из них автоматически меняет цены на товары с учетом изменений в категории (западный аналог — informed.co). Второй — управляет рекламными аукционами на маркетплейсах, выбирает и назначает эффективные ставки на рекламу каждого товара (зарубежный прототип — downstreamimpact). Третий — «единое окно» продавца для управления всеми товарами на всех торговых площадках (аналоги — junglescout и helium10).

Еще одна разработка — для скоринга, создается совместно с российскими банками. Она поможет оценивать продавцов и облегчит кредитование. Схожий функционал представлен у myos.

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