Стартап «Анабар» экс-сотрудников «Циана» создал холдинговую структуру для выхода на IPO

Система управления продажами на маркетплейсах «Анабар», которую основали выходцы из «Циана», учредила АО «Анабар» — эта структура нужна компании, чтобы провести процедуру Pre-IPO. В дальнейшем владельцы рассматривают продажу компании стратегическому инвестору или выход на IPO.

ООО «Динамика» — юрлицо «Анабара» — в ноябре сменило владельца. С 7 ноября 100% этого ООО принадлежит АО «Анабар», зарегистрированному 9 октября 2023 года, следует из данных ЕГРЮЛ. Генеральным директором АО является Петр Марков — сооснователь и глава сервиса «Анабар».

Марков рассказал RB.RU, что «Анабар» до конца ноября проходит процедуру Pre-IPO на платформе «Альфа-Инвестиции» и привлекает новый раунд.

«Чтобы продавать акции, мы стали акционерным обществом. Мы делаем "холдинговое" АО "Анабар", которому будет принадлежать ООО "Динамика" (продаем лицензии на ПО) и ООО "Кинетика" (оказываем услуги). Дальнейшая цель — IPO в 2026 году», — сообщил сооснователь «Анабар».

Марков также добавил, что перед компанией стоит задача в 2025 году стать «сильно прибыльными» и показать рентабельность в 30%.

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Динамика» по итогам 2022 года впервые с момента основания в 2020 году получило чистую прибыль, показатель составил 958 тыс. рублей. Основанное в 2022 году ООО «Кинетика» (с 8 ноября 20% принадлежит АО «Анабар», 80% — Петру Маркову) завершило первый год работы с чистой прибылью в 442 тыс. рублей.

Своей задачей Марков назвал «дать ликвидность инвесторам», чтобы они смогли вернуть деньги на инвестиции. «Для этого компания либо должна быть либо продана стратегу в 2024–2025, либо выйти на IPO в 2026 году», — пояснил он, добавив, что параметры IPO сейчас не ясны, но компания рассчитывает на рост акций в 6–7 раз за три года.

Как проходит Pre-IPO «Анабар»

Из презентации для инвесторов «Анабар», которая есть в распоряжении RB.RU, следует, что в ходе Pre-IPO компания намерена привлечь 225 млн рублей. Стартап предлагает 36 тыс. акций по цене 6250 рублей за бумагу. Вся компания при этом оценивается в 938 млн рублей.

По итогам 2024 года проект прогнозирует выручку в размере 1 млрд рублей (прим. редакции: выручка ООО «Динамика» по итогам 2022 года — 35,9 млн рублей, ООО «Кинетика» — 2 млн рублей), по итогам 2025 года — прибыль в размере 1 млрд рублей.

«Анабар» также предлагает инвесторам пут-опцион на выкуп их акций по цене 7250 рублей через четыре года, если к тому моменту компания не станет публичной (IPO) или не будет поглощена стратегическим инвестором.

«Альфа-Инвестиции» запустили размещение стартапа в октябре 2023 года, оно продлится до конца ноября текущего года, сообщила RB.RU руководитель по сделкам на рынках капитала розничного инвестиционного бизнеса «Альфа-Банка» Мария Давыдовская.

«Мы наблюдаем высокий интерес со стороны инвесторов к данному размещению и в целом внимание к такому типу продукта со стороны широкого спектра наших клиентов, — отметила Давыдовская. — Чтобы продукт стал доступен как можно большему числу пользователей, мы сделали минимальную сумму участия равной стоимости одной акции — 6250 рублей в данном случае».

Прошедшие три года демонстрируют рост интереса со стороны компаний к проведению Pre-IPO, отмечает CEO инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин.

«Если в 2021–2022 году объем сделок, проводимых с помощью Rounds, был 396 млн, то в текущем году только через нашу платформу были проведены сделки на 683 млн рублей. Исходя из видимой нами ситуации, можно предположить, что общая сумма сделок, без учета каптивных сделок на инвестиционных платформах регистраторов, за этот год составляет 850 млн рублей», — считает эксперт.

Утехин также добавил, что последние кейсы, связанные с компаниями CarMoney и РБТ, показывают Pre-IPO как возможность выстраивания трека по движению компании от private-equity сделок к публичному размещению, и как возможность финансирования разработок с помощью привлечения акционерного капитала.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов полагает, что перспективы роста спроса на продукцию «Анабар» высоки. Положительный эффект окажут быстрый рост российского рынка электронной коммерции на фоне растущего спроса на товары из-за рубежа после ухода иностранных компаний из РФ и эффект низкой базы прошлых лет.

«С учетом бурного развития рынка e-commerce спрос на решения компании будет тоже расти, поэтому и проведение ее IPO в 2026 году никак нельзя исключать», — заключил эксперт, отвечая на вопрос о перспективах выхода «Анабар» на IPO.

О компании

«Анабар» предлагает инструменты, которые позволяют автоматизировать продвижение и аналитику на маркетплейсах. Компания проводит анализ конкурентом и помогает продавцам управлять бизнесом на основе метрик. Также можно видеть изменение цен, спроса и ассортимента, оценивать маржинальность, рентабельность, объем поставок, стоимость логистики.

Компания основана в 2020 году на собственные средства основателей: Петра Маркова, ранее отвечавшего за развитие «Циан» в регионах России, и Павла Тарасова, возглавлявшего отдел ML и Data Science в «Циан».

В 2022 году «Анабар» привлек первые инвестиции в размере 65 млн рублей инвестиций от IT-интегратора «Первый Бит» и 13 бизнес-ангелов. Вся компания была оценена в 275 млн рублей, деньги планировалось направить на развитие новых продуктов.

Фото на обложке: «Анабар»