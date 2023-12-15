Запущен фонд Malina VC объемом 1 млрд рублей для инвестиций в российские проекты финтех-сферы

Основатель стартап-студии TheQube.VC Антон Пронин и ЗПИФ «Интеллект Капитал» запустили венчурный фонд Malina VC объемом 1 млрд рублей для инвестиций в российские проекты из сферы финтех, маркетплейсов и сопутствующих им сервисов. О запуске RB.RU рассказал соучредитель и управляющий партнер фонда Антон Пронин.

Планируемый объем вложений в один проект составит 20–35 млн рублей, фонд будет брать до 10% в капитале каждого проекта в обмен на инвестиции. Формальный запуск Malina VC состоялся 11 декабря.

«Новый фонд выступает как смарт-инвестор, поэтому сосредоточится не только на финансировании портфельных компаний, но и на помощи в установлении партнерских связей, отраслевой экспертизе и экспертизе в интеллектуальной собственности, — сообщил Пронин. — Мы видим растущий спрос на институциональный венчурный капитал».

Соучредитель Malina VC Антон Пронин. Фото: личный архив Пронина

Приоритет будет отдан командам, которые уже имеют первые продажи или стабильную выручку, и устойчивую бизнес-модель.

По словам управляющего партнера, Malina VC взаимодействует и с другими фондами, а в 2024 году планирует включить в фонд несколько LP (Limited Partners).

В настоящее время фонд отобрал для инвестиций шесть проектов, до конца 2023 года планируется заключить три сделки.

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