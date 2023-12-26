Fintech-стартап Mfpay для управления криптовалютными платежами привлек 15 млн рублей от Malina VC

Запущенный в декабре 2023 года венчурный фонд Malina VC инвестировал 15 млн рублей в fintech-стартап Mfpay, который позволяет организовать собственную крипто-бухгалтерию. Об этом RB.RU сообщил управляющий партнер фонда Антон Пронин.

Сделка прошла в формате SAFE (Simple Agreement for Future Equity, соглашение о будущем капитале). Основатель Mfpay Роман Горобченко считает, что на следующем раунде инвестиций оценка проекта может составить $10 млн.

Mfpay был запущен в январе 2023 года. Компания предлагает своим клиентам универсальный платежный профиль, где можно выставлять счета, отправлять платежи, собирать аналитику и вести отчетность. По собственным данным, в первые месяцы работы число ежемесячных транзакций превышало 2 тыс.

Работа сервиса строится через систему смарт-контрактов. Пользователям не нужно создавать промежуточные кошельки, где требуется заводить и выводить средства. Мерчант получает оплату мгновенно на указанный кошелек, а оплатить счет можно с любого удобного кошелька, без регистрации в сервисе.

Скриншот с сайта Mfpay.me

Сейчас Mfpay берет фиксированную плату в размере 1 USDT за любую транзакцию. C 2024 года сервис введет абонентскую плату для разных групп пользователей, в зависимости от услуг, которые нужны клиенту.

В 2024 году компания планирует выйти на рынки Юго-Восточной Азии (ЮВА), подключив партнерский банк. Инкорпорирование основной холдинговой компании пройдет также в ЮВА.

Фонд Malina VC официально запущен в декабре 2023 года. Его создали основатель стартап-студии TheQube.VC Антон Пронин и ЗПИФ «Интеллект Капитал».

Malina VC инвестирует в российские проекты из сферы финтех, маркетплейсов и сопутствующих им сервисов. 22 декабря стало известно об инвестициях фонда в размере 20 млн рублей в инвестплатформу коммерческой недвижимости SimpleEstate.

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