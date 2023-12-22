Инвестиционная платформа коммерческой недвижимости SimpleEstate привлекла 30 млн рублей

Инвестиционная платформа SimpleEstate, фокус которой — коллективные инвестиции в коммерческую недвижимость, привлекла 30 млн рублей от венчурных фондов Kama Flow, Malina VC и AYR Capital. Об этом RB.RU сообщил представитель SimpleEstate.

По его словам, наибольший объем вложений в текущем раунде совершил запущенный в декабре фонд Malina VC основателя стартап-студии TheQube.VC Антона Пронина и ЗПИФ «Интеллект Капитал» — 20 млн рублей.

Kama Flow и AYR Capital вложили по 5 млн рублей.

По словам основателя SimpleEstate Никиты Корниенко, в 2024 году планируется привлечь еще 20 млн рублей от синдиката частных инвесторов. Привлеченные в текущем раунде средства пойдут на расширение команды, дальнейшую разработку платформы и маркетинг.

SimpleEstate основана в 2019 году выходцем из международного инвестбанка Goldman Sachs Никитой Корниенко. Компания позволяет инвестировать от 100 тыс. рублей в профессионально подобранные объекты коммерческой недвижимости полностью онлайн. Входит в реестр инвестиционных платформ ЦБ РФ.

Стоимость портфеля недвижимости SimpleEstate составляет более 1,25 млрд рублей, в ближайшие пять лет компания собирается увеличить его до 15 млрд рублей. Средняя историческая доходность инвесторов на платформе достигает 25% годовых.

За 8 месяцев 2023 года выручка компании составила 15,6 млн рублей, что на 86% больше, чем за весь 2022 год. По итогам 2023 года SimpleEstate планирует выручить около 30 млн рублей.

В августе 2022 года SimpleEstate привлекла 30 млн рублей от частного фонда AYR Capital в обмен на 13% в компании.

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