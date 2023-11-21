Входящий в «ТилТех» фонд вложил 50 млн рублей в три российских бренда-производителя

Фонд 3Streams, входящий в инвестиционную группу «ТилТех» , инвестировал в три проекта: производителя бренда женской одежды ENN, производителя климатической домашней техники «Бризекс» и производителя мебели для геймеров Vmmgame. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе фонда.

Общая сумма инвестиций составила 50 млн рублей.

Бренд женской одежды ENN привлек средства на расширение ассортиментной матрицы, расширения каналов продаж и внедрение новой системы управления. Компания была основана в 2018 году, сейчас располагает тремя магазинами (флагманский в Казани; в ТРЦ Vegas в Москве и корнер в Trend Island), разрабатывает собственные линейки одежды.

Производитель климатической домашней техники «Бризекс» привлек инвестиции на разработку новых продуктов, увеличение товарных запасов, а также на внедрение новой системы управления. Компания основана в 2017 году, в начале 2023 года начала продажу бризеров собственной торговой марки, купив компанию Atmeex.

Vmmgame основана в 2018 году, бренд производит мебель для геймеров и тех, кто много времени проводит за компьютером: игровые кресла и столы, коврики и рабочие поверхности, аксессуары (подушки и подлокотники на кресла), чехлы для кресел. Инвестиции направят на расширение ассортимента и переход на новую систему управления.

3Streams основан в апреле 2023 года инвестиционной группой «ТилТех». В фокусе фонда — проекты с собственным продуктом в нише от 30 млрд рублей и продающие его в том числе на маркетплейсах, с оборотом от 100 млн рублей и ростом от 50% год к году.

Фондом управляют Федор Яковлев, Николай Попович и Елена Хоботова, которые также возглавляют команду фонда Startup Lab (также входит в группу «ТилТех»).

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