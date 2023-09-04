«Дочка» МТС приобрела крупнейший сервис по продаже билетов TicketsCloud

Переговоры по покупке TicketsCloud длились около полугода. О планах «дочки» МТС стало известно в марте 2023 года, тогда стартап оценивался от 500 млн до 2,4 млрд рублей.

Точная сумма сделки не раскрывается, но предусматривается полный выкуп компании в течение двух лет. После закрытия сделки команда стартапа останется управлять бизнесом сервиса, который как минимум в течение нескольких лет после сделки продолжит работу под своим брендом.

TicketsCloud будет функционировать в качестве одного из направлений в структуре «МТС Энтертейнмент», а также подключать организаторов мероприятий к билетным витринам МТС и предлагать им различные маркетинговые возможности.

Компании будут совместно развивать цифровые и мобильные продукты для концертных и театральных организаторов.

В 2018 году МТС за 3,6 млрд рублей приобрела двух российских билетных операторов Ticketland и Ponominalu. Спустя два года компания создала отдельную структуру отдельное направление — «МТС Энтертейнмент», возглавил его сооснователь Ponominalu Михаил Минин.

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