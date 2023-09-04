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«Дочка» МТС приобрела крупнейший сервис по продаже билетов TicketsCloud

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«МТС Энтертейнмент» купила сервис по продаже билетов TicketsCloud. Сумма сделки может достигнуть 900 млн рублей, узнал РБК.

«Дочка» МТС приобрела крупнейший сервис по продаже билетов TicketsCloud

Переговоры по покупке TicketsCloud длились около полугода. О планах «дочки» МТС стало известно в марте 2023 года, тогда стартап оценивался от 500 млн до 2,4 млрд рублей.

Точная сумма сделки не раскрывается, но предусматривается полный выкуп компании в течение двух лет. После закрытия сделки команда стартапа останется управлять бизнесом сервиса, который как минимум в течение нескольких лет после сделки продолжит работу под своим брендом.

TicketsCloud будет функционировать в качестве одного из направлений в структуре «МТС Энтертейнмент», а также подключать организаторов мероприятий к билетным витринам МТС и предлагать им различные маркетинговые возможности.

Компании будут совместно развивать цифровые и мобильные продукты для концертных и театральных организаторов. 

  • В 2018 году МТС за 3,6 млрд рублей приобрела двух российских билетных операторов Ticketland и Ponominalu. Спустя два года компания создала отдельную структуру отдельное направление — «МТС Энтертейнмент», возглавил его сооснователь Ponominalu Михаил Минин. 

Фото на обложке: Unsplash

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