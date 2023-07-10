Стартап UR-LI с AI-системой возврата проблемных долгов для бизнеса привлек 13 млн рублей инвестиций

Компания UR-LI («ЮР-ЛИ») привлекла 13 млн рублей от частных инвесторов синдиката IZBA VC, сообщила RB.RU управляющий директор IZBA VC Рената Джордж. Оценка проекта не раскрывается.
Основной продукт стартапа — аналитическая система, позволяющая оценивать платежеспособность юридических лиц. UR-LI использует технологии машинного обучения, чтобы точно определять размер допустимой суммы для заключения безопасной сделки, а также вероятность возврата денежных средств.
По данным компании, проблемная задолженность предприятий России составляет свыше 4 трлн рублей и продолжает расти.
Система UR-LI построена на базе «деревьев решений» и задействует в работе 38 взаимосвязанных типов данных. Применяется как финансовая, так и событийная аналитика — поведение контрагента с кредиторами в прошлом и определение вероятности банкротства компании в будущем.
Это позволяет собственникам бизнеса и службам закупок анализировать риски и условия работы с поставщиками, финансовым директорам — предотвращать списание проблемных задолженностей.
Как сообщается, решение апробировано в ряде российских банков и крупных предприятий, работающих в сферах строительства и производства. Привлеченные средства пойдут на масштабирование: IT и продажи.
- Основатели проекта — Валерий Маюшкин и Антон Морозов. Маюшкин более семи лет занимался продажами доверительных юридических услуг, Морозов — разрабатывал и реализовывал долгосрочные стратегии e-commerce с использованием Big Data. «ЮР-ЛИ» является резидентом ОЭЗ «Иннополис» и кластера информационных технологий фонда «Сколково».
- IZBA VC — венчурная платформа, оказывающая набор сервисов стартапам, частным и институциональным инвесторам и корпорациям.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Сбер» внедрит GigaChat в работу со всеми клиентами
- 2 Забудьте о машинном обучении. Google хочет внедрить машинное «забывание»
- 3 3 задачи по ML, чтобы подготовиться к собеседованию на Junior Data Scientist
- 4 Codenrock проводит ML-соревнование по разработке модели, которая может отличать текст ИИ от текста человека
- 5 Стартует онлайн-чемпионат по анализу данных с призовым фондом 1 млн рублей
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июля 2023
10 июля 2023
10 июля 2023