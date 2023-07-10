Стартап UR-LI с AI-системой возврата проблемных долгов для бизнеса привлек 13 млн рублей инвестиций

Компания UR-LI («ЮР-ЛИ») привлекла 13 млн рублей от частных инвесторов синдиката IZBA VC, сообщила RB.RU управляющий директор IZBA VC Рената Джордж. Оценка проекта не раскрывается.

Основной продукт стартапа — аналитическая система, позволяющая оценивать платежеспособность юридических лиц. UR-LI использует технологии машинного обучения, чтобы точно определять размер допустимой суммы для заключения безопасной сделки, а также вероятность возврата денежных средств.

По данным компании, проблемная задолженность предприятий России составляет свыше 4 трлн рублей и продолжает расти.

Система UR-LI построена на базе «деревьев решений» и задействует в работе 38 взаимосвязанных типов данных. Применяется как финансовая, так и событийная аналитика — поведение контрагента с кредиторами в прошлом и определение вероятности банкротства компании в будущем.

Это позволяет собственникам бизнеса и службам закупок анализировать риски и условия работы с поставщиками, финансовым директорам — предотвращать списание проблемных задолженностей.

Как сообщается, решение апробировано в ряде российских банков и крупных предприятий, работающих в сферах строительства и производства. Привлеченные средства пойдут на масштабирование: IT и продажи.

Основатели проекта — Валерий Маюшкин и Антон Морозов. Маюшкин более семи лет занимался продажами доверительных юридических услуг, Морозов — разрабатывал и реализовывал долгосрочные стратегии e-commerce с использованием Big Data. «ЮР-ЛИ» является резидентом ОЭЗ «Иннополис» и кластера информационных технологий фонда «Сколково».

IZBA VC — венчурная платформа, оказывающая набор сервисов стартапам, частным и институциональным инвесторам и корпорациям.

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