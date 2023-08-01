«Российскому предпринимателю не надо выходить из зоны комфорта: он туда не входил». Венчурные итоги 2 квартала-2023

Посмотрим, какие проекты все же привлекли инвесторов, несмотря на тяжелую ситуацию в экономике страны и мира.

Однако дело не только в кризисном положении экономики страны: российский венчур находится в пессимистичном мировом тренде. В начале марта 2023 года потерпел крах Silicon Valley Bank, и эксперты предполагают общее падение рынка на 25-30%.

Общий объем сделок с раскрытой суммой — всего $6,7 млн. Эти цифры не сопоставимы даже с показателями весны 2022 года. Тогда с марта по май российские проекты привлекли $274 млн.

RB публикует венчурные итоги второго квартала 2023 года, который не стал утешительным для российских стартапов. Как и обещали эксперты в апреле, итоги нынешнего квартала близки к нулю по сравнению с уровнем рынка до 2022 года.

Дисклеймер. При составлении материала учитывали только компании, которые работают на локальном рынке, а также стартапы, основанные фаундерами с российскими корнями, которые начали бизнес в России, а потом вышли за рубеж.

Курс доллара актуален на момент публикации материала 1.08.2023

Содержание:

Топ сделок по месяцам

Апрель

Самая крупная сделка апреля и всего квартала — вложение средств в российскую социальную сеть Looky в размере $3,3 млн (300 млн руб.). Имена инвесторов не раскрываются. Но известно, что сделка прошла при поддержке фонда «Восход Капитал»: специалисты компании стали советниками стартапа в получении инвестиций.

Looky позиционирует себя как аналог Instagram* с широкими возможностями для коммерческих пользователей. Полученные деньги компания планирует направить на расширение функциональности, работу с блогерами и привлечение новых пользователей.

Стартап также планирует работать с российскими маркетплейсами: создавать инструменты для продвижения товаров на своей платформе. Сейчас в Looky можно перенести свой профиль из запрещенной соцсети.

Также в апреле привлек инвестиции проект Platim — сервис приема российских и зарубежных платежей. В обмен на 5% своих акций компания получила $164,3 тыс. (15 млн руб). Инвестор — предприниматель Антон Михайлов.

Решение о продаже акций Platim объяснили так: компания хочет привлечь в свою команду опытного человека, который усилит проект. Инвестиции потратят на создание новых продуктов внутри сервиса и маркетинг.

Ранее Platim был сервисом для массовых выплат самозанятым, но после пивота стал разрабатывать свои финтех-решения. Сейчас у сервиса есть свой маркетплейс и возможность рассрочки для пользователей.

Производитель детской мебели «Друг Кузя» получил $109,6 тыс. (10 млн руб.) от фонда 3Streams (группа «ТилТех»). В компании планируют направить средства на расширение линейки.

3Streams создали для инвестиций в компании, которые продают собственные продукты на маркетплейсах. В течение года фонд планирует вложить 250 млн руб. в 12 локальных брендов.

Также в начале апреля российский сервис организации командировок Smartway купил агентство делового туризма Travelmart. По словам директора по развитию бизнеса Smartway Ильи Вагнера, рынок делового туризма — огромный, около 600 млрд рублей, и доминирующих игроков на нем пока нет.

Май

В этом месяце состоялась одна сделка с крупным чеком, но в целом тенденция спада инвестиций после их роста в начале года продолжилась.

Самая крупная сделка месяца — вложение венчурного фонда поставщика IT-решений Softline $1 млн (91,4 млн руб.) в сервис по контролю эффективности сотрудников Kickidler. В обмен на инвестиции фонд получил 40% доли в компании.

Kickidler создает системы мониторинга работы сотрудников. От фиксации нажатия клавиш до видео с веб-камеры компьютера: такие данные позволяет работодателю понять, сколько сотрудник тратит на выполнение задач. Клиенты сервиса — малый и средний бизнес, колл-центры.

В компании планируют потратить средства на расширение линейки продуктов: разработку нового решения по мониторингу проектов, которое будет работать как таск-менеджер. Также Kickidler планирует выйти на рынки Турции и Бразилии.

Также среди заметных майских сделок — инвестиции в сервис облачных решений для ресторанов Restik и NFT-платформу eesee.

Restik получил $400 тыс. (30 млн руб.) от «одного из крупных игроков телеком-рынка». Не раскрывается имя инвестора, так же как и оценка компании. В конце 2022 года Restik стоил 300 млн рублей.

Полученные средства, как планируют в компании, позволят проекту развиваться и повторить успех 2022 года: тогда Restik вырос в три раза по сравнению с 2021 годом.

Также на рынке появился новый блокчейн-проект eesee от кофаундера медтех-стартапа EcoBox. К началу работы маркетплейс по продаже NFT привлек $400 тыс. (30 млн руб.) от «дубайских бизнес-ангелов».

CEO Владимир Садков планирует потратить средства на выход на рынок, усиление команды, маркетинг и развитие проекта.

Также деньги получил сервис YouTool, стартап по аренде строительных инструментов. По $150 тыс. (вместе — $300 тыс., или 20 млн рублей) вложили фонд венчурного инвестирования Москвы и фонд Zerno Ventures.

YouTool позволяет быстро арендовать дрель, перфоратор, лестницу и другие инструменты и строительный инвентарь в 50 точках по всей Москве с доставкой за 30 минут и возможностью самовывоза.

В планах компании — увеличить число точек до 800. По словам представителей YouTool, за два года существования платформы было заключено более 15 тыс. сделок.

Инвесторы обратили внимание и на актуальный в кризисное время проект — платформу для инвестиций в малый бизнес Rounds. Стартап получил $200 тыс. (18 млн руб.) от выходца из «Фридом Финанс» (сейчас — «Цифра брокер») Владимира Козлова.

Привлеченные средства планируют потратить на финансирование текущих процессов и развитие IT-инфраструктуры. Например, планируется создание вторичного рынка акций ранее размещенных компаний, возможности сбора книги заявок на предстоящие размещения. Также Rounds будет показывать информацию о деятельности компаний для информирования инвесторов.

Июнь

За месяц была заключена всего одна сделка с раскрытой суммой, однако она — значительна для нынешнего рынка.

Самое крупное за месяц и топ-3 второго квартала — вложение в платформу для управления стройкой Pragmacore на сумму $807,3 тыс. (74 млн руб.). Имена инвесторов неизвестны. В обмен на инвестиции они получили долю в компании — до 10%. Оценка всего проекта — 1 млрд рублей.

Pragmacore — это облачное решение для управления строительными проектами. Сервис позволяет контролировать сроки проекта и бюджет. В Pragmacore есть встроенные ML-алгоритмы для определения открытого фронта работ и ожидаемых сроков окончания реализации проектов.

По заявлению представителей стартапа, их проект позволяет сократить расходы на каждый объект в среднем на 7%.

Среди сделок с нераскрытой суммой: фонд «Восход» инвестировал в биотехнологический стартап NovoSkin и получил в проекте миноритарную долю.

Стартап является финалистом собственного конкурса фонда «Восход» в 2022 году и входит в список HealthTech-проектов RB.RU. В компании разработали технологию для регенерации и лечения повреждений кожи.

Продукт NovoSkin — это биодеградируемое покрытие: искусственная кожа, которая способствует эффективному заживлению. Технология позволяет лечить ожоги II-III степеней, открытые раны, посттравматические раны, трофические язвы, обморожения и другие проблемы.

Сейчас проект находится на посевной стадии. Средства пойдут на прохождение необходимой сертификации и начало коммерциализации в 2024 году.

Слияние и поглощение

Рынок M&A был ожидаемо активным: редакция RB насчитала 4 сделки с раскрытой суммой объемом в $296 млн. Такие цифры подтверждают тезисы экспертов RB из отчета за прошлый квартал: по понятным причинам происходит все больше сделок слияния, и все меньше — «классического» венчура.

Кто будет вместо KFC и Mercedes

Продолжился исход иностранных компаний. Среди самых заметных — покупка Rostic’s российского бизнеса KFC за €100 млн ($110,3 млн). Новым владельцем стала бывшая компания-франчайзи KFC «Смарт Сервис». Большая часть ресторанов в стране на момент публикации уже обновили свой дизайн.

Также Henkel продала российский бизнес консорциуму инвесторов за 54 млрд рублей (примерно $662 млн). Покупателями бизнеса стали компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

«Автодом» закрыл сделку по покупке активов Mercedes-Benz. Сумма не раскрывается, но известно, что дилер в ближайшее время расскажет о судьбе автоконцерна в Подмосковье с мощностью до 30 тыс. авто в год.

МТС и ее растущие вертикали

По части приобретения стартапов героем квартала стала компания МТС, которая и в начале года стремительно впитывала в себя новые сервисы.

Компания выкупила 100% провайдера услуг безопасности «умного» дома «Гольфстрим». Цель — развитие вертикали МТС «Умный дом». В апреле прошлого года МТС купила более половины акций «Гольфстрима», а теперь завершила консолидацию. Сумма сделки не раскрывается.

Также МТС консолидировала 100% группы операторов связи «Зеленая точка», усилив свои позиции регионах, где действовал этот оператор (Белгородская, Липецкая, Томская области, Приморский край и другие).

Венчурный фонд МТС инвестировал 90 млн рублей ($977,6 тыс.) в разработчика системы обучения киберграмотности Phishman. В результате сделки решения Phishman станут частью портфеля в управляемых сервисах кибербезопасности МТС RED — «дочки» МТС.

Phishman работает так: изучает уровень знания сотрудников по теме, затем — шлет на почты массовую фишинговую рассылку. Если работник «попадается» на спам-письма, ему предлагают пройти курс обучения кибербезу.

МТС получила и 15% в разработчике решений в области интернета вещей для транспорта ООО «Проектная среда». В компании покупку не комментировали.

А «Дочка» МТС купила у АФК «Система» рекламную платформу Segmento. Благодаря этой сделке компания намерена увеличить свою долю на рекламном рынке.

Актуальная информация о сделках на российском рынке — в разделе DATA на RB.RU

Еще привлекли внимание

Что касается договоренностей между российскими корпорациями, VK выкупила у «Альфа-банка» право на аренду «Дома Зингера» в Петербурге, то есть стала владельцем 100% ЗАО «Зингер». Сумма сделки — 2,3 млрд рублей (примерно $24 млн).

Поставщик IT-решений и сервисов Softline приобрел три компании-разработчика корпоративных приложений для бизнеса у группы «Аплана». В сделку вошли контрольные пакеты акций в компаниях и права на их программные продукты.

Прогнозы экспертов

Рената Джордж, управляющий партнер венчурной платформы IZBA

Вопреки оголтелым утверждениям, что венчур мертв, он все-таки жив. Да, упало количество и размеры сделок, но они упали во всем мире.

Все наверняка уже успели прочитать десятки, если не сотни, статей в зарубежной прессе о том, что инвесторы теперь предпочитают компании, которые способны себя окупать, а не просто наращивать базу, будучи глубоко убыточными.

Так вот, российский предприниматель в этом плане закален, ему не надо выходить из зоны комфорта: он в нее никогда не входил. И в сегодняшней ситуации это как никогда делает российских предпринимателей привлекательными для инвестора.

Да, российский венчур теперь полагается почти исключительно на дивидендные модели, но и Запад от них не отказывается. Что касается философского спора о том, можно ли назвать дивидендный бизнес венчурным: да, можно, если посмотреть на базовые определения терминов «стартап», «венчур» и статистику доходности венчурных фондов.

Тренды, которые я вижу, показывают, что предприниматели и инвесторы ищут решения в сегментах, из которых ушли зарубежные игроки, и в сегментах, которые важны для снижения зависимости страны от иностранных поставщиков.

Финансовые технологии — один из таких сегментов, и мы видим реальные сделки. Я прожила в США более 10 лет и много путешествую по миру. И западным странам, как ни странно, понадобится лет десять, чтобы догнать российский финтех.

Мы также можем наблюдать, что какие-то финансовые решения уже давно работают в России и восточных странах, а на Западе их только начали внедрять. Можно сказать, что финтех — одна из сильных компетенций российских технологических предпринимателей, поэтому такие проекты надо искать и поддерживать.

IZBA VC активно работает с финтех-стартапами в партнерстве с финансовыми институтами и ассоциациями России. Мы только что закрыли сделку в стартап UR-LI, и у нас еще три финтех-стартапа в пайплайне сделок (сделка войдет в итоги третьего квартала 2023 года. — Прим. RB.RU).

До конца этого года я бы рекомендовала стартапам:

как минимум привести в порядок свой питч и датарум, предварительно проведя ревизию своего продукта и бизнес-модели;

найти фандрайзингового партнера, если не успеваете делать это сами, но обращаться с брокерами аккуратно — доверять проверенным специалистам;

начать фандрайзинговую кампанию, даже если сейчас вы в инвестициях не нуждаетесь, потому что деньги надо привлекать тогда, когда они вам не нужны.

Артур Мартиросов, венчурный партнер фонда «Восход»

Венчурные инвестиции в России опять сократились: согласно платформе Venture Guide, во втором квартале 2023 года прошло более 10 сделок на сумму $8 млн — против более 40 сделок объем более $70 млн во втором квартале 2023 года. (Venture Guide использует другую систему подсчета: в частности, учитывает вложения в стартапы с российскими корнями, которые нацелены на зарубежный рынок. — Прим. ред.).

Важно отметить, что тенденция в мире аналогична: объем мировых венчурных инвестиций во 2-м квартале 2023 сократился на 40% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Из прошедших сделок я бы выделил более вложение $3 млн в Looky, это не совсем типовой чек для России для стартапа на стадии Seed, будет интересно следить за прогрессом команды.

Что касается прогнозов, рынок инвестиций будет точно не больше, чем в 2022 году.

Я думаю, что инвесторам в ближайшее время будет интересно смотреть на IT (развитие российской обработки больших данных, кибербез), микроэлектронику и элементную базу, робототехнику, медтех и биотех — ввиду сильной медицинской школы и наличия первоклассных кадров, а также выстроенной государством вертикали поддержки медицинских стартапов.

Луиза Александрова, председатель Союза организаций бизнес ангелов (СОБА)

Венчурный рынок первого полугодия 2023 более оживленный, чем в 2022 году. Но несмотря на большое количество переговоров и увеличивающуюся ежемесячно когорту инвесторов, нам не похвастаться сделками.

Снижение оценок компаний и повышение требований инвесторов к проектам удлиняют переговоры. Надеюсь, мы наверстаем во втором полугодии. По отзывам коллег, рынок скорее жив, чем мертв.

Сейчас я вижу больший запрос на проекты модели b2b, большой тренд проектов с AI, а еще web. Пошел тренд на «железные» проекты.

Инвесторы стали смотреть дивидендные модели: это с отсутствием рынка M&A для инновационных компаний.

Во втором полугодии я очень ожидаю роста числа сделок. Все предпосылки для этого есть. Если, конечно, нам не помешает политическая ситуация.

Стартапам сейчас надо забыть об оценках бизнеса до 2022 года. Они упали более чем в два раза. Неопределенность приводит к сокращению горизонта планирования, поэтому мыслите прагматично, создавайте финансовый поток как можно раньше.

* Meta Platforms и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими и террористическими организациями на территории РФ и запрещены.

Текст: Лариса Ступина, Александр Сенников

Инфографики: Лариса Ступина

Фото: предоставлены экспертами