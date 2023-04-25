МТС вложит 90 млн рублей в разработчика системы обучения киберграмотности Phishman

Венчурный фонд МТС инвестирует 90 млн рублей в российского разработчика автоматизированных систем анализа, тестирования и обучения сотрудников методам защиты от кибератак Phishman. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В результате сделки решения Phishman станут частью портфеля в управляемых сервисах кибербезопасности МТС RED — «дочки» МТС. В пресс-службе уточнили, что инвестиции проводятся в рамках формирования продуктового портфеля, который обеспечит покрытие всех типов киберугроз через один интерфейс.

Phishman предлагает цикличный процесс корпоративного обучения. Платформа анализирует данные о поведении пользователей в сети компании, а затем отправляет фишинговые рассылки. Если работники не распознали фишинг, им предлагается пройти обучающие курсы по развитию киберграмотности.

Система в том числе собирает статистику о темпах обучения и проводит тестирование по пройденной программе. Затем мониторинг и обучение можно автоматизировать по различным сценариям, например, адаптация новых членов коллектива.

В рамках партнерства МТС RED и Phishman сосредоточатся на технологическом развитии продуктов Security Awareness. В планах — разработать такое решение, которое клиенты смогут легко интегрировать в единую экосистему своей комплексной системы защиты.

Ранее МТС запланировала инвестировать до 1 млрд рублей в технологические стартапы до конца года.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock