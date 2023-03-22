Венчурный фонд МТС инвестирует до 1 млрд рублей в технологические стартапы в 2023 году

МТС запланировала инвестировать в технологический бизнес до 1 млрд рублей в 2023 году через свой венчурный фонд. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания намерена вкладываться в проекты, которые «усилят продукты и вертикали экосистемы». Сумма инвестиций в один проект составит от $500 тыс. до $5 млн, всего планируется провести 3–5 сделок.

В фокусе фонда находятся стартапы на стадиях A+/B с перспективами быстрого роста и синергией с бизнес-направлениями МТС. Рассматриваются проекты из России и стран СНГ.

Основные отрасли для инвестиций: ритейл, медиа, развлечения, облачные сервисы, кибербезопасность, туризм, интернет вещей и «умный» дом. Решение об инвестициях будут принимать, основываясь на объеме рынка и скорости его роста, защищенности продукта от конкурентов, команды и условий сделки.

Корпоративный венчурный фонд МТС создан в 2019 году на базе центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. За время существования фонд инвестировал в 8 технологических компаний.

В ноябре 2022 года 200 млн рублей получил стартап Rubbles, основанный бывшими сотрудниками «Яндекса», в августе того же года — белорусский стартап LogicLike, а в апреле 72 млн рублей ушло сервису онлайн-заказов напитков и еды Bartello.

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