Венчурный фонд МТС купил миноритарную долю в белорусском стартапе LogicLike

Венчурный фонд МТС приобрел миноритарную долю в белорусском стартапе LogicLike, который разрабатывает образовательную онлайн-платформу по развитию логики и мышления у детей. Об этом RB.RU сообщил представитель МТС.
Сумма инвестиций и полученная доля не раскрываются, однако известно, что венчурный фонд МТС инвестирует в стартапы на ранней стадии от $500 тыс. до $5 млн.
LogicLike — белорусский разработчик мобильного приложения по развитию логики и мышления у детей от 5 до 12 лет. Сервис работает на web и мобильных приложениях (iOS, Android), у него 8 млн пользователей. Компания основана в 2013 году, приложение было запущено в 2018 году.
Сервис поддерживает шесть языков: русский, английский, украинский, немецкий, польский и чешский. Библиотека контента содержит более 30 тематик, среди которых задания на логику, развитие внимания, по окружающему миру, географии и шахматам, а также более 4,5 тыс. задач разных типов: головоломки, загадки, игры со словами и др.
Задания предлагаются ребенку в зависимости от возраста и уровня сложности, родители могут следить за количеством решенных задач в личном кабинете.
«Мы наблюдаем ежегодный рост уровня проникновения дошкольного образования: с 2,7% до 6,8% за последние пять лет. Венчурный фонд инвестирует в проект, который обладает высоким потенциалом роста и заметной ценностью для клиентов экосистемы» — прокомментировал сделку глава венчурного фонда МТС Ислам Мидов.
Фото на обложке: Unsplash
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