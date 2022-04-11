Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн рублей в фудтех-стартап Bartello

Корпоративный венчурный фонд МТС вложит 72 млн рублей в сервис онлайн-заказов напитков и еды Bartello, сообщил RB.RU представитель фонда. МТС проект нужен для развития мобильного приложения для покупки билетов МТС Live.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «МТС венчурные инвестиции» 8 апреля 2022 года получило 30,2% в ООО «Бартелло». Еще 63,4% принадлежит основателю Bartello и экс-руководителю «Афиши» Даниле Николаеву, около 6,4% — у Анастасии Корнеевой.

МТС развивает приложение МТС Live. Партнерство корпорации с Bartello теперь позволяет пользователям в Москве и Екатеринбурге оформить онлайн-заказ во время мероприятия, забрать его без очередей в баре, а также получить обслуживание в VIP-ложах без необходимости обращаться к персоналу площадки.

В дальнейшем планируется подключить оформление онлайн-заказов в приложении МТС Live на концертных площадках в других городах, а также на музыкальных фестивалях и open-air. В МТС не исключают, что в будущем в Bartello также могут быть интегрированы продукты «МТС Банка» и МТС Cashback.

По словам гендиректора «МТС Энтертейнмент» Михаила Минина, партнерство с Bartello позволит МТС Live привлечь новую аудиторию и лучше узнать ее предпочтения.

«Наша задача — сопровождать клиента энтертейнмент-продуктов на всем пути, начиная от выбора и приобретения билета, заканчивая представлением сопутствующих услуг в рамках мероприятий и интеграцией финтех сервисов экосистемы МТС», — отметил Минин.

Основатель Bartello Данила Николаев считает, что инвестиции корпоративного фонда МТС помогут масштабировать сервис и cделать его эффективнее и полезнее для пользователей. Средства, полученные от венчурного фонда МТС, пойдут на доработку решения и сервиса в Сочи, Казани, Самаре и других городах.

Корпоративный венчурный фонд МТС фокусируется на FinTech, Entertainment, MarTech, Media, SmartHome, Wellness & Lifestyle. Фонд инвестирует в стартапы стадий roundA/A+/B, которые имеют стратегическую ценность для МТС. Сумма инвестиций составляет до $2.

Bartello — это российский мобильный сервис, при помощи которого пользователи могут самостоятельно забронировать столик, сделать и оплатить заказ в популярных барах, клубах и ресторанах. Сейчас к Bartello подключено более 120 заведений, среди которых Noor Bar, COiN Event Hall, Известия Hall, Lookin Rooms, бары PIVBAR Москва и другие.

В ноябре 2019 года Bartello также привлек 6 млн рублей oт Qiwi.

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