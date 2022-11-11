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МТС вложил в стартап бывших сотрудников «Яндекса» 200 млн рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Венчурный фонд компании МТС инвестировал 200 млн рублей в стартап Rubbles, основанный бывшими сотрудниками «Яндекса», рассказали в пресс-службе МТС. Доля, приобретенная компанией, не превышает 10%.

МТС вложил в стартап бывших сотрудников «Яндекса» 200 млн рублей

Rubbles основан 2014 году выходцами из «Яндекса» и занимается разработками в области анализа больших данных и искусственного интеллекта. В частности, помогает автоматизировать анализ спроса и ценообразования. Центр Big Data МТС работает с 2015 года. Специалисты компаний планируют выпускать совместные продукты для оптимизации бизнес-процессов для предприятий разных отраслей.

В МТС уверены, что российский рынок нуждается в разработке собственных решений, которые не будут зависеть от геополитической ситуации.

«В планах МТС — расширение портфеля продуктов на основе Big Data и дальнейшая экспансия data-based решений во все бизнес-вертикали компании. Партнерство с Rubbles — одним из лидеров российского AI-сегмента — позволит нам сократить финансовые и временные затраты на разработку моделей и продуктов», — сказал директор центра Big Data МТС Виктор Кантор. 

Он добавил, что такое сотрудничество поспособствует экономии миллиардов рублей. В Rubbles планируют за счет партнерства расширить свою продуктовую линейку и набор инфраструктурных решений. Обмен опытом и экспертизой позволит компаниям повышать качество своих моделей и создавать новые решения для различных отраслей.

Ранее МТС купил сервис для бронирования отелей «Броневик» за 4 млрд рублей. Еще 2,1 млрд рублей оператор потратил на приобретение разработчика систем видеосвязи Webinar.

Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock

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