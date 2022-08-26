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МТС раскрыла суммы сделок по покупке «Броневика» и Webinar

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МТС назвала суммы, за которые совершила два своих последних приобретения. Оператор купил сервис бронирования отелей «Броневик» за 4 млрд рублей, разработчика систем видеосвязи Webinar – за 2,1 млрд рублей.

МТС раскрыла суммы сделок по покупке «Броневика» и Webinar

Обе сделки оператор анонсировал в июле: по покупке «Броневика» – 13 июля, Webinar – 20 июля. В том же месяце сделки были закрыты.

С помощью «Броневика» МТС планирует развивать бизнес по организации туризма. 99% доли в предприятии получила «МТС Travel», 1% – основное юрлицо МТС.

«МТС Travel» станет своеобразным аналогом ушедшего из России Booking – будет оказывать услуги по бронированию отелей, покупке билетов, заказу экскурсий, аренде транспорта и другие, рассчитывают в МТС.

На базе Webinar МТС планирует создать российский аналог Zoom. Сумма сделки составила 2,1 млрд рублей – примерно во столько же ее оценили эксперты еще до официального раскрытия суммы.

Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock

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