МТС раскрыла суммы сделок по покупке «Броневика» и Webinar

МТС назвала суммы, за которые совершила два своих последних приобретения. Оператор купил сервис бронирования отелей «Броневик» за 4 млрд рублей, разработчика систем видеосвязи Webinar – за 2,1 млрд рублей.
Обе сделки оператор анонсировал в июле: по покупке «Броневика» – 13 июля, Webinar – 20 июля. В том же месяце сделки были закрыты.
С помощью «Броневика» МТС планирует развивать бизнес по организации туризма. 99% доли в предприятии получила «МТС Travel», 1% – основное юрлицо МТС.
«МТС Travel» станет своеобразным аналогом ушедшего из России Booking – будет оказывать услуги по бронированию отелей, покупке билетов, заказу экскурсий, аренде транспорта и другие, рассчитывают в МТС.
На базе Webinar МТС планирует создать российский аналог Zoom. Сумма сделки составила 2,1 млрд рублей – примерно во столько же ее оценили эксперты еще до официального раскрытия суммы.
Фото на обложке: Sharaf Maksumov /
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