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МТС консолидировала 100% провайдера услуг безопасности «умного» дома «Гольфстрим»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

МТС довела долю в провайдере услуг безопасности «умного» дома АО «Гольфстрим охранные системы» до 100%. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

МТС консолидировала 100% провайдера услуг безопасности «умного» дома «Гольфстрим»

Компания приобрела 41,62% акций «Гольфстрима» и объявила о завершении реорганизации своего направления «Умный дом». Стоимость сделки не раскрывается, отметили в пресс-службе. 

«Гольфстрим» предоставляет комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечки воды, а также элементы «умного» дома. Решения компании предназначены как для квартир и домов, так и корпоративного использования, например, в офисах или магазинах. 

В апреле прошлого года МТС купила 58,38% акций «Гольфстрима» за 2 млрд рублей. Сделка запустила развитие отдельной бизнес-вертикали компании «Умный дом». Целью реорганизации этого направления стала консолидация группы «Гольфстрим» и других проектов, связанных с безопасностью.

«Прежний собственник АО «Гольфстрим охранные системы» Вениамин Письман стал миноритарным участником и председателем совета директоров ООО «МТС Умный дом», — уточнили в пресс-службе.

«Гольфстрим охранные системы» работает с 1994 года. В РФ оказывает услуги более чем в 200 городах и имеет 360 партнеров по реагированию.

Фото на обложке: Пресс-служба МТС

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