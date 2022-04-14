Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

МТС купила контроль в российском провайдере услуг «умного» дома за 2 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

МТС купила 58,38% акций российского провайдера услуг безопасности и «умного» дома для физических лиц и бизнеса — компанию АО «Гольфстрим охранные системы» (бренд «Гольфстрим»). Сумма сделки составила 2 млрд рублей, говорится в сообщении оператора.

МТС купила контроль в российском провайдере услуг «умного» дома за 2 млрд рублей

«Гольфстрим» предоставляет комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечки воды, а также элементы «умного» дома. Компания разрабатывает собственную IT-платформу. Решения компании могут быть устанавлены в квартирах, частных домах, магазинах и офисах.

Телеком-оператор выделит у себя отдельную бизнес-вертикаль «Умный дом» и будет развивать этот сегмент на базе «Гольфстрим».

«Мы планируем работать с девелоперами, помогая наполнить строящиеся дома цифровыми решениями, а значит сделать их более современными, экологичными и экономичными для будущих жильцов. Мы также уделим особое внимание развитию простых и удобных цифровых продуктов для всех, кто хочет сделать умным и безопасным дом, в котором живет», — сообщил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Гольфстрим охранные системы» была основана в 1994 году. В России оказывает услуги более, чем в 200 городах под торговой маркой «Гольфстрим», имеет 360 партнеров по реагированию. Абонентская база составляет 85 тыс. клиентов.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 МТС начала обслуживать клиентов без паспорта
  2. 2 Цифровые школьные учебники начали продавать по подписке
  3. 3 Токенизация для онлайн-торговли, супераппы в России и денежные переводы от МТС: финтех-дайджест
  4. 4 Как увеличить число пользователей приложения с помощью онлайн-соревнований
  5. 5 Цифры дня. $1499 за набор виртуальной реальности
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

14 апреля 2022

Startup Tour 2022

14 апреля 2022

Программа ускоренного развития бизнеса «МСП: Акселератор инноваций»

15 апреля 2022

«Венчурная академия»

Все ВОЗМОЖНОСТИ