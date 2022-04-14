МТС купила контроль в российском провайдере услуг «умного» дома за 2 млрд рублей

МТС купила 58,38% акций российского провайдера услуг безопасности и «умного» дома для физических лиц и бизнеса — компанию АО «Гольфстрим охранные системы» (бренд «Гольфстрим»). Сумма сделки составила 2 млрд рублей, говорится в сообщении оператора.

«Гольфстрим» предоставляет комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечки воды, а также элементы «умного» дома. Компания разрабатывает собственную IT-платформу. Решения компании могут быть устанавлены в квартирах, частных домах, магазинах и офисах.

Телеком-оператор выделит у себя отдельную бизнес-вертикаль «Умный дом» и будет развивать этот сегмент на базе «Гольфстрим».

«Мы планируем работать с девелоперами, помогая наполнить строящиеся дома цифровыми решениями, а значит сделать их более современными, экологичными и экономичными для будущих жильцов. Мы также уделим особое внимание развитию простых и удобных цифровых продуктов для всех, кто хочет сделать умным и безопасным дом, в котором живет», — сообщил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Гольфстрим охранные системы» была основана в 1994 году. В России оказывает услуги более, чем в 200 городах под торговой маркой «Гольфстрим», имеет 360 партнеров по реагированию. Абонентская база составляет 85 тыс. клиентов.

Фото на обложке: Unsplash