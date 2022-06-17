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Аналитика

Пульс есть: как российские стартапы привлекали инвестиции этой весной

Аналитика
Анастасия Жигач
Анастасия Жигач

Журналист, автор RB.RU

Полина Соломенцева

Объем инвестиций, привлеченный стартапами с российскими корнями за три месяца весны, совпал с тем, что венчурные инвесторы вкладывали в проекты ежемесячно до старта спецоперации. 

Российский венчур долгое время был практически на паузе и предсказуемо не спешит набирать обороты: слишком высоки риски.

Впрочем, сообщения о новых сделках регулярно появляются даже на фоне экономической и геополитической турбулентности.

Самые большие чеки продемонстрировали проекты россиян, давно развивающих бизнес за рубежом, впрочем, были и исключительно внутренние инвестиции. RB.RU представляет обзор сделок с марта по май 2022 года.

Пульс есть: как российские стартапы привлекали инвестиции этой весной

Дисклеймер: сделки, совершенные в рублях, указаны в долларовом эквиваленте по курсу, актуальному на 9 июня 2022 года

Содержание:

 

 Инфографика по венчурным сделкам весной 2022

 

Весной 2022 года редакция насчитала 25 публичных сделок стартапов с российскими корнями, 15 из них состоялись в мае. До марта на каждый месяц приходилось по 30-40 сделок.

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Больше всего вложений этой весной пришлось на сегменты wellness, food, development, advertising/marketing и software. Для сравнения, в феврале, например, по количеству сделок лидировали финтех, food, games, в январе — блокчейн, геймдев и технологии для HR.

«Общий объем инвестиций в мире остается высоким по результатам первого квартала 2022 года. Однако количество сделок с венчурным капиталом значительно сократилось: с 10 775 сделок в четвертом квартале 2021 года до 9 349 в первом квартале 2022 года.

Международные аналитики из KPMG связывают это с рядом факторов: спецоперация на Украине, рост инфляции и процентных ставок, проблемы с цепочками поставок и Covid-19. 

У стартапов и венчура в целом будет тяжелый год. Фандрайзинг станет гораздо более сложным процессом, чем в последние пять лет. Крупнейшие фонды — Tiger Global и Softbank — уже сообщают, что замедляют темпы вложений.

Это значит, что для российских стартапов или международных проектов с российскими корнями станет невозможным в ближайший год как стать единорогом, так и поднимать раунды B и С», — говорит Артур Хасиятуллин, региональный директор TraceAir в России.

 

Крупные сделки

 

Dsight подсчитали, что в мае стартапы получили $176 млн инвестиций, 75% сделок пришлось на seed-раунды. Всего за весну 2022 года стартапы, по подсчетам RB.RU, «подняли» $274 млн.

Больше всего средств инвесторы вложили в проект из сферы кибербезопасности: компания Teleport привлекла $110 млн от Bessemer Venture Partners, Kleiner Perkins, S28 Capital и Insight Partners.

Бизнес был основан в 2015 году, компания работает на рынке b2b. Teleport предоставляет своим клиентам безопасный удаленный доступ к их же инфраструктуре, гарантируя, что подключиться к критически важным компонентам ИТ-системы тогда, когда это будет нужно, смогут только проверенные пользователи.

Венчурный фонд группы компаний «Ланит» вложился в проект ITOGO, сумма инвестиций составила 3 млрд рублей ($49,8 млн).

Площадка служит маркетплейсом для корпоративных клиентов и торгует бытовой техникой, компьютерами и электроникой. LANIT Ventures не раскрывает оценку проекта, но известно, что инвестиции проект получит в несколько раундов.

Американский сервис доставки продуктов Food Rocket Виталия Александрова привлек $25 млн. В проект вложилась компания Alimentation Couche-Tard, деньги пойдут на расширение ассортимента услуг в США и развитие dark kitchen.

Основателем компании является экс-топ-менеджер службы логистики Amazon и Facebook Джеррин Джеймс. Проект вышел на рынок в 2021 году. 

Другой американский стартап с российскими корнями, Heartex, тоже привлек $25 млн в раунде А. Стартап был запущен в 2019 году, успешно прошел акселератор Сбербанка и 500 Startups. Компания разрабатывает инструменты для разметки данных. 

«Сегодня технологии AI/ML стали мейнстримом, ими пользуются всё больше команд в крупных корпорациях, — говорит Егор Абрамов, глава фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund. — Решение Heartex предоставляет важную инфраструктурную составляющую, а сама компания работает по классической модели open-source.

Это значит, что команда поддерживает открытое ПО, которым дата-инженеры по всему миру пользуются бесплатно. А для корпораций Heartex предлагает расширенную поддержку и кастомизацию. 

Сегодня движение open-source становится мейнстримом — потому что новый интернет, Web3, — это изначально открытое ПО. И развитие квалифицированного лояльного сообщества вокруг своего продукта сегодня становится критически важным и очень многого стоит».

Топ крупных сделок весны закрывает Improvado. Американский стартап томского программиста в начале мая привлек $22 млн от Updata Partners на развитие продукта и расширение бизнеса.

Проект основал Даниил Кравцов еще в 2015 году, сервис помогает бизнесу анализировать эффективность вложений в продвижение в соцсетях и использование различных маркетинговых сервисов.

 

Услада для ушей

 

«Одной из показательных сделок апреля стал раунд B в размере $15 млн берлинского стартапа с российскими основателями Endel.io во главе с бывшим журналистом Олегом Ставицким», — говорит Андрей Попов, специалист по венчурным инвестициям, заместитель гендиректора инновационного хаба и инвестиционного фонда «Транспортные инновации Москвы». 

Проект получил инвестиции от Waverley Capital и True Ventures из Кремниевой долины. Сервис генерирует персонализированные плейлисты с учетом возраста и целей слушателя, помогая бороться со стрессом, удерживать внимание, перезагружаться в течение дня. 

 

 Звуковые ландшафты Endel

Звуковые ландшафты Endel

 

«Endel — это символ активного проникновения AI в повседневную жизнь и сигнал к тому, что в русских фаундеров все еще готовы инвестировать: хороший продукт по-прежнему первичен», — говорит Павел Гужиков, основатель финтех-компании «Деньги Вперед», эксперт по стартапам.

«У сеансов музыкальной терапии Endel больше миллиона активных слушателей ежемесячно, с учетом геополитических тенденций стресс у людей будет только нарастать, значит, продуктовые метрики должны ползти вверх, — рассуждает Андрей Попов. — Потенциал рынка персонализированного музыкального контекста большой: такие плейлисты будут проникать в умные дома, в аудиосистемы автомобилей и другие объекты ежедневного пользования».

Сейчас общий объем привлеченных проектом средств оценивается в $22,5 млн, в первый год работы в компанию инвестировал Amazon Alexa Fund. Помимо Ставицкого в основателями стартапа в открытых источниках числятся Филипп Петренко, Дмитрий Евграфов и Кирилл Булацев.

 

Доставка по-краснодарски

 

«Краснодарзернопродукт» вложил в региональный сервис курьерской доставки Broniboy 500 млн рублей ($8,3 млн).

Проект родом из Краснодара работает в 17 городах России и фокусируется на «последней миле», привозит еду, медикаменты и цветы. Средства компания привлекла в несколько траншей, последний был в марте этого года. 

 

 Курьеры Broniboy

Курьеры Broniboy

 

В апреле компания уже объявила о выходе на рынок Узбекистана. Подготовка к запуску заняла четыре месяца. Кроме самой доставки, компания будет отдельно работать с курьерами: обучать их и курировать для компаний-заказчиков в сфере e-commerce.

Проект в сегодняшнем формате основали в 2017 году Александр Радионов и Иван Труфанов, до этого Broniboy предлагал решение для бронирования столиков в заведениях общепита (отсюда и название стартапа). 

По теме: ​​Восточное гостеприимство и спонтанность: как вести бизнес в Узбекистане — рассказывает Александр Радионов, основатель Broniboy

Куда меньше средств получил сервис для заказа еды и напитков Bartello. В него инвестировал 72 млн рублей ($1,2 млн) корпоративный венчурный фонд МТC. Стартап позволяет заказывать и оплачивать еду и напитки онлайн без вызова официанта, решение работает уже в ста барах и ресторанах двух главных российских городов.

 

Дресс-код без кода

 

Стартап WeLoveNoCode сахалинского программиста Никиты Шевченко получил $3 млн от фонда из Лос-Анджелеса Mantis Venture Capital, Liquid2 Ventures, Gaingels, K5 Global и CapitalX. Стартап помогает бизнесу найти исполнителя для задач по созданию сайтов или приложений «без кода». До этого, в разных раундах, проект привлек еще $2,4 млн инвестиций.

«В капитале компании — известные в инвестиционном мире Давыдовы, братья Либерманы. Это не случайно: NoCode — очень перспективная и актуальная сегодня технология: сокращает расходы на разработку и тестирование гипотез, дает меньшую привязку к языкам программирования.

 

 Команда WeLoveNoCode

Команда WeLoveNoCode

 

Gartner прогнозирует, что 65% всех приложений к 2024 году будут создаваться с помощью NoCode-платформ, потенциал у стартапов в этой нише большой», — говорит Сергей Шлыков, основатель Chatme.ai, в прошлом — венчурный инвестор и партнер Fast Lane Ventures, Media3, CommIT Capital. ​​

 

Вам поставка!

 

Венчурный фонд НТИ под управлением инвестиционной компании Kama Flow в апреле вложил 206 млн рублей ($3,4 млн) в российского разработчика ПО для производственных и торговых предприятий GoodsForecast

Программы компании позволяют оптимизировать цепи поставок, деньги помогут развить решение GoodsForecast Integrated Planning Platform на базе технологий ИИ. Компания основана в 2013 году, среди основателей — Александр Черепнин и Даниил Каневский. 

«Решения GoodsForecast базируются на сильной научной компоненте, позволяющей добиваться высокой точности прогнозирования. Проект признан в России и за рубежом: входит в топ-3 авторитетного международного конкурса по прогнозированию M5 Forecasting Competition. 

Мы уверены, что востребованный уникальный продукт с мощным алгоритмическим аппаратом, команда экспертов в области ML и высокая эффективность, доказанная более чем сотней кейсов с крупными игроками в ритейле и промышленности, позволят компании вскоре  стать лидером рынка», — говорит Павел Охонин, исполнительный директор Kama Flow.

 

Ценное вторсырье

 

«Убиратор» привлек 170 млн рублей ($2,8 млн) инвестиций. Компания-разработчик цифровых сервисов для рынка вторсырья существует с 2018 года, проект придумали Сергей Калитов, Алексей Хацкевич и Никита Никишкин. 

Инвесторами выступили «ТилТех Капитал», фонды «Зерно Венчурс» и «Эра Капитал», а также бизнес-ангелы, среди которых Владимир Христенко, вложившийся в этом апреле в HealthTech-сервис Halsa.

 

Логика логиста

 

Берлинский стартап Дмитрия Гориловского в области сквозной аналитики в логистике Moeco в мае получил $2,5 млн, в числе инвесторов — венчурный фонд NRG Ventures. До этого раунда компания в несколько этапов привлекла еще $3 млн. Среди инвесторов значился фонд TMT Investments.

Вновь привлеченные средства помогут Moeco масштабироваться на рынок Ближнего Востока. 

 

 Интерфейс Moeco

Интерфейс Moeco

 

«То, что ребятам удается выстраивать свой бизнес, развивать отношения с крупнейшими корпорациями в мире, — действительно очень хороший показатель.

Это совпадает с оценкой инвесторов, которые в текущее непростое время нашли возможность вложить в проект достаточно крупную сумму. Другое дело, что для Европы это не очень большой раунд для стадии А», — отмечает Михаил Попов, банкир, инвестор, основатель платформы TalkBank.

«Мне нравятся несгибаемые команды, которые идут к цели несмотря на неудачи. Это значит, что у фаундеров есть внутренний стержень. Команда Moeco — именно такая.

Они начинали в 2017 году с идеи создания нового вида передачи информации для IoT через связку блокчейн — Bluetooth LE. Они смогли убедить инвесторов и клиентов попробовать, но тогда, увы, не сложилось.

Сейчас компания переформатировала свой продукт под трекинг грузоперевозок и улучшение логистики — животрепещущая проблема, особенно сегодня. У нас в портфеле есть стартапы из индустрии грузоперевозок, и я хорошо понимаю проблематику.

Решение, предлагаемое Moeco, востребовано рынком. Но его сложно реализовать, потому что продукт завязан на пресловутый hardware — очень мало кто смог оседлать “железного единорога”», — говорит Егор Абрамов, глава фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund.

 

Деньги вперед

 

Российский сервис «Финансист» (резидент «Сколково») привлек $1,6 млн от группы инвесторов. Компания разработала гибкую no-code-платформу для финансового планирования, формирования управленческой отчетности и визуализации данных.

В проект вложились генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов, основатель компании «Первый БИТ» Антон Долгов, директор корпоративного акселератора First Bit Lab Роман Калинкин и генеральный директор компании БФТ Александр Моносов.

 

 Интерфейс сервиса Финансист

Интерфейс сервиса «Финансист»

 

Деньги пойдут на масштабирование проекта и доработку функциональности сервиса для крупного бизнеса. Сервис помогает вести управленческую отчетность в онлайн-режиме, оптимизировать расходы и повысить рентабельность бизнеса.

«Компания очень тщательно проверяет гипотезы, быстро внедряет изменения, профессионально работает с продажами и маркетингом.

В подобных проектах для меня как инвестора первична команда, и у “Финансиста” ее усиливают акционеры — специалисты, которые обладают компетенциями в инвестициях, финансовой индустрии и в работе на международных рынках. 

Я сам чувствую себя не сторонним инвестором, а активным участником проекта, способным на многое влиять», — говорит Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг». По его словам, стартап сможет занять видные позиции не только на российском, но и на международном рынке, где уже начал делать первые шаги. 

«Мы видим большой спрос в странах СНГ на технологии для финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе. При этом во многих странах это решение будет опережать зрелость рынка, а значит, может обеспечить себе первенство.

Первые эксперименты компании в тех же ОАЭ показали, что в существующих сервисах для учета нет удобных инструментов финансового планирования и анализа», — говорит Роман Калинкин.

Сделка состоялась в мае, в апреле «Финансист» приобрел платформу для онлайн-обучения финансовой грамотности Fin-Skill. Сумму сделки раскрывать не стали.

 

Миллион и меньше

 

Группа бизнес-ангелов и IT-интегратор «Первый Бит» вложили 65 млн рублей ($1 млн) в «Анабар» — российскую систему автоматизированного управления продажами на маркетплейсах. Среди инвесторов — от компании «Первый Бит» — директор акселератора First BIT Lab Роман Калинкин.

«Для нас инвестиции в ”Анабар” — это вложения в сильную команду с релевантным опытом. Основатели стартапа — выходцы из “ЦИАНа”, с большим опытом как продуктовым, так и технологическим: в Data Science. Один из основателей отвечал за развитие в регионах, а второй — за направление аналитики и машинного обучения», — подчеркивает инвестор Роман Калинкин.

 

 Интерфейс сервиса Анабар

Интерфейс сервиса «Анабар»

 

Проект развивается на российском рынке, где решений для автоматизации продаж на маркетплейсах уже много, рынок показывает успешный рост, решения довольно востребованные.

«Однако в стратегии развития компании сразу был выход в Юго-Восточную Азию, где заметно отставание от России. Тут как раз работает стратегия географического арбитража, когда ты выводишь технологию или продукт, который вот-вот будет востребован в новой стране. 

Мы ожидаем стремительный старт в Юго-Восточной Азии с населением 600 млн человек. Старт в Индонезии уже показал очень впечатляющий спрос и превзошел наши ожидания даже в первые недели экспериментов. Команда в связке с нашей продуктовой студией достаточно быстро нашла каналы и стратегию для старта продаж», — говорит Роман Калинкин.

 

Офис на заметку

 

Берлинский стартап Yoffix, разработавший платформу для управления гибридными командами и офисами, привлек около $585 тысяч от фонда NRG Ventures и европейских бизнес-ангелов. Это пока единственная сделка за второй квартал 2022 года в PropTech-проект с русскими корнями, отмечает Артур Хасиятуллин, региональный директор TraceAir в России.

Стартап позволяет провести настройку гибридного офиса, распланировать умное совместное использование рабочих мест, бронировать переговорные и другое. CEO и один из основателей — Николай Грачев, PropTech-инвестор и сооснователь коворкингов TEAMZoffice.

 

 Интерфейс Yoffix

Интерфейс Yoffix

 

«Yoffix делает своевременный, полезный продукт, — говорит Егор Абрамов, глава фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund. — COVID-19 постепенно уходит из нашей жизни, но его последствия останутся в рабочей среде надолго. Я, конечно, говорю про пресловутую удаленку. 

Работодатели вынуждены подстраиваться под новый долгосрочный тренд. Теперь для фирмы из 100 человек нужен офис только на 30-40 рабочих мест. Ведь сотрудники там бывают не каждый день. И фирма может сэкономить в два раза на аренде.

Но для такого подхода нужны новые решения. И компании вроде Yoffix, как раз подобные решения предоставляют. Мы видим взлет популярности решений для гибкого офиса на всех развитых рынках и сами проинвестировали в такой стартап на рынке США, тоже, кстати, с русскими фаундерами».

 

Витамины на стол

 

Сервис Halsa по подбору и подписке на доставку персональных наборов витаминов получил в апреле 42 млн рублей ($697 тысяч) от инвесторов, среди которых основатель DocDoc Дмитрий Петрухин, президент «Нанолек» Владимир Христенко и основательница ENC Наталия Гончарова. 

В прошлом году, тоже весной, проект привлек $200 тысяч на развитие от группы инвесторов на площадке United Investors. Сейчас деньги снова пойдут на развитие продукта. Стартап начал работать в 2019 году, среди основателей — руководитель проекта ilovesupersport.com Максим Журило.

 

Поехали!

 

Платформа для технических специалистов и предпринимателей, заинтересованных в иммиграции, Immigram привлекла $500 тысяч.

В раунде участвовали группа ангельских инвесторов, фонд Xploration Capital при участии Микиты Микадо, основателя PandaDoc, Joint Journey. Это первый опыт фандрайзинга у компании, которая работает с 2019 года.

Бизнес основали Анастасия Миролюбова и Михаил Шаронов (работал в иммиграционной юридической фирме в Лондоне), проект автоматизирует иммиграционные процессы.

 

 Immigram

Главная страница сайта Immigram

 

«Immigram сейчас — чисто сервисный бизнес, а инвестиции от команды Игоря Кима и Жени Тимко (фонда Xploration Capital. — Прим. RB.RU)  всегда подразумевают взросление и автоматизацию. А это значит, что скоро мы должны увидеть, как сервисный бизнес станет технологичным.

При этом здесь автоматизировать предстоит не так много: по сути, процесс состоит из сбора данных о человеке, формирования истории и превращения всего этого в набор документов.

Здесь могут возникать очень интересные ML/AI-задачи, что является вызовом для основателей Immigram. Ключевой задачей станет поиск крутых специалистов, желающих эмигрировать, однако, безусловно, хорошая воронка уже органично сформировалась.

Эта сделка — сигнал к тому, что сервисный бизнес тоже может рассматриваться как стартап», — говорит Павел Гужиков, основатель «Деньги Вперед».

 

Химия и фото 

 

Производитель экологичной бытовой химии Molecola Дмитрия Ерзина привлек 40 млн рублей ($664 тысяч) от бизнес-ангела Антона Старского, в сделке также участвовал другой частный инвестор. Средства помогут ускорить развитие бизнеса.

Вдвое меньше средств привлек проект Picvario от бизнес-ангела Андрея Лешонка: 20 млн рублей ($332 тысячи). Компания разработала систему для управления фото, видео и другими формами медиаконтента, которая позволяет компании хранить, каталогизировать, редактировать и распространять медиафайлы.

Благодаря технологиям ИИ платформа сама распознает лица и другие объекты внутри каждого типа контента. Сервис интегрируется с внешними популярными хранилищами данных. Продукт входит в реестр российского ПО, инвестиции позволят расширить функциональность системы.

 

 Гели для душа Molecola

Гели для душа Molecola

 

Два года назад в проект после успешного прохождения акселератора Sber500 инвестировал «Сбер»: Picvario получила 6 млн рублей и отдала 5% доли в компании. Наработки компании используются в системе управления маркетинговыми ресурсами «СберМаркетинг».

«Еще в начале 2022 года эксперты давали радужные прогнозы относительно развития рынков медиа и контента в целом.

В связи с пандемией аудитория самых разных каналов выросла, и по инерции пользователи продолжали потреблять сетевой контент в больших масштабах. Не исключено, что эта крупная сделка была согласована до того, как экономическая ситуация начала меняться.

Сейчас практически невозможно предугадать, как пойдет развитие дальше. Некоторые популярные каналы распространения контента в России были заблокированы, отключены все рекламные опции. Что будет дальше — зависит от ограничений, с которыми будет сталкиваться этот сегмент», — говорит директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.

 

Двойной чек

 

Платформа для проведения онлайн-мероприятий Everytale получила $200 тысяч от Vibranium.VC. Клиенты платформы для организации конференций, мастер-классов и выставок живут и работают в США. У платформы есть b2b-направление и несколько крупных клиентов, например, Amazon. С 2019 года, то есть с момента запуска, компания привлекла $3,8 млн. 

А вот другой американский стартап, основанный россиянами, Green Growth, впервые привлек $200 тысяч от фонда New Nordic Ventures. Технология, которую разработали в стартапе, с помощью датчиков на сельскохозяйственной технике и алгоритма измерения и анализа собранного урожая позволяет выделить наиболее плодородные места.

 

Знать свое место

 

Российский сервис бронирования рабочих мест для офисов IndaSpace: привлек 6 млн рублей ($99 тысяч) от основателя «Нетологии-групп» и Digital Dolina Максима Спиридонова. Сервис помогает планировать размещение сотрудников в офисе при гибридном формате работы. У основанного в 2020 году проекта в клиентах, судя по открытым источникам, есть Skyeng и «Биокад».

«За последние два года количество сотрудников, которые работают удаленно, в России, по актуальным данным, достигло 3 млн человек. Многие компании вводят гибридный режим работы, что ставит задачу оптимизировать расходы на офис. 

Мы видим, что роль проекта IndaSpace здесь существенна: сервис позволяет экономить на содержании офиса. Часть инвестиций стартап потратит на развитие продукта, так что, думаю, скоро увидим новые инструменты платформы», — говорит Андрей Крылов, CEO и основатель Skillaz, автоматизированной платформы для массового найма персонала.

 

Без суммы сделки

 

YallaMarket Леонида Довбенко и Станислава Селезнева продолжает привлекать инвестиции. В этот раз в проект вложился Федор Овчинников, создатель «Додо Пиццы». Стартап по экспресс-доставке продуктов и хозяйственных товаров, основанный в 2021 году, привлек в первый год работы $2,3 млн от фондов Wamda и Dubai Angel Investors при участии частных российских компаний. 

 

 Курьер YallaMarket

Курьер YallaMarket. Источник: arabianbusiness

 

В феврале 2022 года компания получила $2,2 млн от фонда Doha Tech Angels (Катар) и клуба венчурных инвесторов AngelsDeck. 

Новый инвестор поддержит проект не только деньгами, но, как он сам отметил в социальных сетях, знаниями и опытом.

«Мы видим устойчивый тренд: экспорт сработавшей в России бизнес-модели ultra-fast grocery delivery (UFGD) за рубеж. Крупные институциональные инвесторы активно вкладывают в него и готовы возглавлять раунды по всему миру в поисках незанятых географических рынков», — говорит Иннокентий Краснов, инвестиционный менеджер A.Partners. 

Сервис HR-аналитики Yva.ai, основанный российским предпринимателем, купила международная компания Visier. Давид Ян основал Yva в 2017 году, правда, с тех пор и название, и концепция проекта сильно поменялись. Сейчас Yva.ai помогает решать главные HR-задачи компаний.

«Интересны история и путь проекта: в 2016 году платформа создавалась как персональный ассистент по поиску документов под названием Findo, который должен был помогать быстро находить документы в почтовых сервисах и мессенджерах, но спустя два года команда сделала разворот бизнес-модели в сторону HR-аналитики. 

Платформа стала помогать идентифицировать сотрудников, планирующих покинуть компанию по причине эмоционального выгорания и т.п.

Корневая технология, которая позволяла индексировать документы и сообщения сотрудников (чтобы найти документ), осталась прежней, но изменились целевая аудитория и ценностное предложение сервиса», — говорит Александр Колегов, академический директор программы MOOVE и совместной магистратуры Сколково, МТС и МФТИ «Цифровые технологии в бизнесе».

«Текущая экономическая ситуация привела к существенному сокращению объема сделок со стартапами, — говорит Екатерина Петрова, директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS. — Хотя цифры, вроде бы, свидетельствуют об обратном.

По оценке аналитической платформы Dsight, объем венчурных инвестиций в российские проекты за первые три месяца текущего года составил более $680 млн, это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Но здесь есть ряд важных моментов. Во-первых, сюда входят две крупнейшие сделки со стартапами российского происхождения за рубежом — это Vivid Money и Miro.

Если исключить их, то объем инвестирования в первом квартале существенно снизится. Во-вторых, мы наблюдаем некоторую инерцию рынка, на котором “дозаключаются” уже согласованные ранее сделки. 

Количество сделок дальше будет уменьшаться, и не только потому что фонды урезают инвестиционные программы.

Венчуры сегодня столкнулись с тем, что проведение любых сделок, в которых так или иначе фигурирует российская компания или компания с российскими корнями, может обернуться долгой и тщательной проверкой. Чтобы избежать сложностей, от подобных сделок зарубежные инвесторы пока просто отказываются».

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