Пульс есть: как российские стартапы привлекали инвестиции этой весной

Самые большие чеки продемонстрировали проекты россиян, давно развивающих бизнес за рубежом, впрочем, были и исключительно внутренние инвестиции. RB.RU представляет обзор сделок с марта по май 2022 года.

Впрочем, сообщения о новых сделках регулярно появляются даже на фоне экономической и геополитической турбулентности.

Российский венчур долгое время был практически на паузе и предсказуемо не спешит набирать обороты: слишком высоки риски.

Объем инвестиций, привлеченный стартапами с российскими корнями за три месяца весны, совпал с тем, что венчурные инвесторы вкладывали в проекты ежемесячно до старта спецоперации.

Дисклеймер: сделки, совершенные в рублях, указаны в долларовом эквиваленте по курсу, актуальному на 9 июня 2022 года

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Весной 2022 года редакция насчитала 25 публичных сделок стартапов с российскими корнями, 15 из них состоялись в мае. До марта на каждый месяц приходилось по 30-40 сделок.

Больше всего вложений этой весной пришлось на сегменты wellness, food, development, advertising/marketing и software. Для сравнения, в феврале, например, по количеству сделок лидировали финтех, food, games, в январе — блокчейн, геймдев и технологии для HR.

«Общий объем инвестиций в мире остается высоким по результатам первого квартала 2022 года. Однако количество сделок с венчурным капиталом значительно сократилось: с 10 775 сделок в четвертом квартале 2021 года до 9 349 в первом квартале 2022 года.

Международные аналитики из KPMG связывают это с рядом факторов: спецоперация на Украине, рост инфляции и процентных ставок, проблемы с цепочками поставок и Covid-19.

У стартапов и венчура в целом будет тяжелый год. Фандрайзинг станет гораздо более сложным процессом, чем в последние пять лет. Крупнейшие фонды — Tiger Global и Softbank — уже сообщают, что замедляют темпы вложений.

Это значит, что для российских стартапов или международных проектов с российскими корнями станет невозможным в ближайший год как стать единорогом, так и поднимать раунды B и С», — говорит Артур Хасиятуллин, региональный директор TraceAir в России.

Крупные сделки

Dsight подсчитали, что в мае стартапы получили $176 млн инвестиций, 75% сделок пришлось на seed-раунды. Всего за весну 2022 года стартапы, по подсчетам RB.RU, «подняли» $274 млн.

Больше всего средств инвесторы вложили в проект из сферы кибербезопасности: компания Teleport привлекла $110 млн от Bessemer Venture Partners, Kleiner Perkins, S28 Capital и Insight Partners.

Бизнес был основан в 2015 году, компания работает на рынке b2b. Teleport предоставляет своим клиентам безопасный удаленный доступ к их же инфраструктуре, гарантируя, что подключиться к критически важным компонентам ИТ-системы тогда, когда это будет нужно, смогут только проверенные пользователи.

Венчурный фонд группы компаний «Ланит» вложился в проект ITOGO, сумма инвестиций составила 3 млрд рублей ($49,8 млн).

Площадка служит маркетплейсом для корпоративных клиентов и торгует бытовой техникой, компьютерами и электроникой. LANIT Ventures не раскрывает оценку проекта, но известно, что инвестиции проект получит в несколько раундов.

Американский сервис доставки продуктов Food Rocket Виталия Александрова привлек $25 млн. В проект вложилась компания Alimentation Couche-Tard, деньги пойдут на расширение ассортимента услуг в США и развитие dark kitchen.

Основателем компании является экс-топ-менеджер службы логистики Amazon и Facebook Джеррин Джеймс. Проект вышел на рынок в 2021 году.

Другой американский стартап с российскими корнями, Heartex, тоже привлек $25 млн в раунде А. Стартап был запущен в 2019 году, успешно прошел акселератор Сбербанка и 500 Startups. Компания разрабатывает инструменты для разметки данных.

«Сегодня технологии AI/ML стали мейнстримом, ими пользуются всё больше команд в крупных корпорациях, — говорит Егор Абрамов, глава фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund. — Решение Heartex предоставляет важную инфраструктурную составляющую, а сама компания работает по классической модели open-source.

Это значит, что команда поддерживает открытое ПО, которым дата-инженеры по всему миру пользуются бесплатно. А для корпораций Heartex предлагает расширенную поддержку и кастомизацию.

Сегодня движение open-source становится мейнстримом — потому что новый интернет, Web3, — это изначально открытое ПО. И развитие квалифицированного лояльного сообщества вокруг своего продукта сегодня становится критически важным и очень многого стоит».

Топ крупных сделок весны закрывает Improvado. Американский стартап томского программиста в начале мая привлек $22 млн от Updata Partners на развитие продукта и расширение бизнеса.

Проект основал Даниил Кравцов еще в 2015 году, сервис помогает бизнесу анализировать эффективность вложений в продвижение в соцсетях и использование различных маркетинговых сервисов.

Услада для ушей

«Одной из показательных сделок апреля стал раунд B в размере $15 млн берлинского стартапа с российскими основателями Endel.io во главе с бывшим журналистом Олегом Ставицким», — говорит Андрей Попов, специалист по венчурным инвестициям, заместитель гендиректора инновационного хаба и инвестиционного фонда «Транспортные инновации Москвы».

Проект получил инвестиции от Waverley Capital и True Ventures из Кремниевой долины. Сервис генерирует персонализированные плейлисты с учетом возраста и целей слушателя, помогая бороться со стрессом, удерживать внимание, перезагружаться в течение дня.

Звуковые ландшафты Endel

«Endel — это символ активного проникновения AI в повседневную жизнь и сигнал к тому, что в русских фаундеров все еще готовы инвестировать: хороший продукт по-прежнему первичен», — говорит Павел Гужиков, основатель финтех-компании «Деньги Вперед», эксперт по стартапам.

«У сеансов музыкальной терапии Endel больше миллиона активных слушателей ежемесячно, с учетом геополитических тенденций стресс у людей будет только нарастать, значит, продуктовые метрики должны ползти вверх, — рассуждает Андрей Попов. — Потенциал рынка персонализированного музыкального контекста большой: такие плейлисты будут проникать в умные дома, в аудиосистемы автомобилей и другие объекты ежедневного пользования».

Сейчас общий объем привлеченных проектом средств оценивается в $22,5 млн, в первый год работы в компанию инвестировал Amazon Alexa Fund. Помимо Ставицкого в основателями стартапа в открытых источниках числятся Филипп Петренко, Дмитрий Евграфов и Кирилл Булацев.

Доставка по-краснодарски

«Краснодарзернопродукт» вложил в региональный сервис курьерской доставки Broniboy 500 млн рублей ($8,3 млн).

Проект родом из Краснодара работает в 17 городах России и фокусируется на «последней миле», привозит еду, медикаменты и цветы. Средства компания привлекла в несколько траншей, последний был в марте этого года.

Курьеры Broniboy

В апреле компания уже объявила о выходе на рынок Узбекистана. Подготовка к запуску заняла четыре месяца. Кроме самой доставки, компания будет отдельно работать с курьерами: обучать их и курировать для компаний-заказчиков в сфере e-commerce.

Проект в сегодняшнем формате основали в 2017 году Александр Радионов и Иван Труфанов, до этого Broniboy предлагал решение для бронирования столиков в заведениях общепита (отсюда и название стартапа).

По теме: ​​Восточное гостеприимство и спонтанность: как вести бизнес в Узбекистане — рассказывает Александр Радионов, основатель Broniboy

Куда меньше средств получил сервис для заказа еды и напитков Bartello. В него инвестировал 72 млн рублей ($1,2 млн) корпоративный венчурный фонд МТC. Стартап позволяет заказывать и оплачивать еду и напитки онлайн без вызова официанта, решение работает уже в ста барах и ресторанах двух главных российских городов.

Дресс-код без кода

Стартап WeLoveNoCode сахалинского программиста Никиты Шевченко получил $3 млн от фонда из Лос-Анджелеса Mantis Venture Capital, Liquid2 Ventures, Gaingels, K5 Global и CapitalX. Стартап помогает бизнесу найти исполнителя для задач по созданию сайтов или приложений «без кода». До этого, в разных раундах, проект привлек еще $2,4 млн инвестиций.

«В капитале компании — известные в инвестиционном мире Давыдовы, братья Либерманы. Это не случайно: NoCode — очень перспективная и актуальная сегодня технология: сокращает расходы на разработку и тестирование гипотез, дает меньшую привязку к языкам программирования.

Команда WeLoveNoCode

Gartner прогнозирует, что 65% всех приложений к 2024 году будут создаваться с помощью NoCode-платформ, потенциал у стартапов в этой нише большой», — говорит Сергей Шлыков, основатель Chatme.ai, в прошлом — венчурный инвестор и партнер Fast Lane Ventures, Media3, CommIT Capital. ​​

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Венчурный фонд НТИ под управлением инвестиционной компании Kama Flow в апреле вложил 206 млн рублей ($3,4 млн) в российского разработчика ПО для производственных и торговых предприятий GoodsForecast.

Программы компании позволяют оптимизировать цепи поставок, деньги помогут развить решение GoodsForecast Integrated Planning Platform на базе технологий ИИ. Компания основана в 2013 году, среди основателей — Александр Черепнин и Даниил Каневский.

«Решения GoodsForecast базируются на сильной научной компоненте, позволяющей добиваться высокой точности прогнозирования. Проект признан в России и за рубежом: входит в топ-3 авторитетного международного конкурса по прогнозированию M5 Forecasting Competition.

Мы уверены, что востребованный уникальный продукт с мощным алгоритмическим аппаратом, команда экспертов в области ML и высокая эффективность, доказанная более чем сотней кейсов с крупными игроками в ритейле и промышленности, позволят компании вскоре стать лидером рынка», — говорит Павел Охонин, исполнительный директор Kama Flow.

Ценное вторсырье

«Убиратор» привлек 170 млн рублей ($2,8 млн) инвестиций. Компания-разработчик цифровых сервисов для рынка вторсырья существует с 2018 года, проект придумали Сергей Калитов, Алексей Хацкевич и Никита Никишкин.

Инвесторами выступили «ТилТех Капитал», фонды «Зерно Венчурс» и «Эра Капитал», а также бизнес-ангелы, среди которых Владимир Христенко, вложившийся в этом апреле в HealthTech-сервис Halsa.

Логика логиста

Берлинский стартап Дмитрия Гориловского в области сквозной аналитики в логистике Moeco в мае получил $2,5 млн, в числе инвесторов — венчурный фонд NRG Ventures. До этого раунда компания в несколько этапов привлекла еще $3 млн. Среди инвесторов значился фонд TMT Investments.

Вновь привлеченные средства помогут Moeco масштабироваться на рынок Ближнего Востока.

Интерфейс Moeco

«То, что ребятам удается выстраивать свой бизнес, развивать отношения с крупнейшими корпорациями в мире, — действительно очень хороший показатель.

Это совпадает с оценкой инвесторов, которые в текущее непростое время нашли возможность вложить в проект достаточно крупную сумму. Другое дело, что для Европы это не очень большой раунд для стадии А», — отмечает Михаил Попов, банкир, инвестор, основатель платформы TalkBank.

«Мне нравятся несгибаемые команды, которые идут к цели несмотря на неудачи. Это значит, что у фаундеров есть внутренний стержень. Команда Moeco — именно такая.

Они начинали в 2017 году с идеи создания нового вида передачи информации для IoT через связку блокчейн — Bluetooth LE. Они смогли убедить инвесторов и клиентов попробовать, но тогда, увы, не сложилось.

Сейчас компания переформатировала свой продукт под трекинг грузоперевозок и улучшение логистики — животрепещущая проблема, особенно сегодня. У нас в портфеле есть стартапы из индустрии грузоперевозок, и я хорошо понимаю проблематику.

Решение, предлагаемое Moeco, востребовано рынком. Но его сложно реализовать, потому что продукт завязан на пресловутый hardware — очень мало кто смог оседлать “железного единорога”», — говорит Егор Абрамов, глава фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund.

Деньги вперед

Российский сервис «Финансист» (резидент «Сколково») привлек $1,6 млн от группы инвесторов. Компания разработала гибкую no-code-платформу для финансового планирования, формирования управленческой отчетности и визуализации данных.

В проект вложились генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов, основатель компании «Первый БИТ» Антон Долгов, директор корпоративного акселератора First Bit Lab Роман Калинкин и генеральный директор компании БФТ Александр Моносов.

Интерфейс сервиса «Финансист»

Деньги пойдут на масштабирование проекта и доработку функциональности сервиса для крупного бизнеса. Сервис помогает вести управленческую отчетность в онлайн-режиме, оптимизировать расходы и повысить рентабельность бизнеса.

«Компания очень тщательно проверяет гипотезы, быстро внедряет изменения, профессионально работает с продажами и маркетингом.

В подобных проектах для меня как инвестора первична команда, и у “Финансиста” ее усиливают акционеры — специалисты, которые обладают компетенциями в инвестициях, финансовой индустрии и в работе на международных рынках.

Я сам чувствую себя не сторонним инвестором, а активным участником проекта, способным на многое влиять», — говорит Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг». По его словам, стартап сможет занять видные позиции не только на российском, но и на международном рынке, где уже начал делать первые шаги.

«Мы видим большой спрос в странах СНГ на технологии для финансового планирования и прогнозирования в малом и среднем бизнесе. При этом во многих странах это решение будет опережать зрелость рынка, а значит, может обеспечить себе первенство.

Первые эксперименты компании в тех же ОАЭ показали, что в существующих сервисах для учета нет удобных инструментов финансового планирования и анализа», — говорит Роман Калинкин.

Сделка состоялась в мае, в апреле «Финансист» приобрел платформу для онлайн-обучения финансовой грамотности Fin-Skill. Сумму сделки раскрывать не стали.

Миллион и меньше

Группа бизнес-ангелов и IT-интегратор «Первый Бит» вложили 65 млн рублей ($1 млн) в «Анабар» — российскую систему автоматизированного управления продажами на маркетплейсах. Среди инвесторов — от компании «Первый Бит» — директор акселератора First BIT Lab Роман Калинкин.

«Для нас инвестиции в ”Анабар” — это вложения в сильную команду с релевантным опытом. Основатели стартапа — выходцы из “ЦИАНа”, с большим опытом как продуктовым, так и технологическим: в Data Science. Один из основателей отвечал за развитие в регионах, а второй — за направление аналитики и машинного обучения», — подчеркивает инвестор Роман Калинкин.

Интерфейс сервиса «Анабар»

Проект развивается на российском рынке, где решений для автоматизации продаж на маркетплейсах уже много, рынок показывает успешный рост, решения довольно востребованные.

«Однако в стратегии развития компании сразу был выход в Юго-Восточную Азию, где заметно отставание от России. Тут как раз работает стратегия географического арбитража, когда ты выводишь технологию или продукт, который вот-вот будет востребован в новой стране.

Мы ожидаем стремительный старт в Юго-Восточной Азии с населением 600 млн человек. Старт в Индонезии уже показал очень впечатляющий спрос и превзошел наши ожидания даже в первые недели экспериментов. Команда в связке с нашей продуктовой студией достаточно быстро нашла каналы и стратегию для старта продаж», — говорит Роман Калинкин.

Офис на заметку

Берлинский стартап Yoffix, разработавший платформу для управления гибридными командами и офисами, привлек около $585 тысяч от фонда NRG Ventures и европейских бизнес-ангелов. Это пока единственная сделка за второй квартал 2022 года в PropTech-проект с русскими корнями, отмечает Артур Хасиятуллин, региональный директор TraceAir в России.

Стартап позволяет провести настройку гибридного офиса, распланировать умное совместное использование рабочих мест, бронировать переговорные и другое. CEO и один из основателей — Николай Грачев, PropTech-инвестор и сооснователь коворкингов TEAMZoffice.

Интерфейс Yoffix

«Yoffix делает своевременный, полезный продукт, — говорит Егор Абрамов, глава фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund. — COVID-19 постепенно уходит из нашей жизни, но его последствия останутся в рабочей среде надолго. Я, конечно, говорю про пресловутую удаленку.

Работодатели вынуждены подстраиваться под новый долгосрочный тренд. Теперь для фирмы из 100 человек нужен офис только на 30-40 рабочих мест. Ведь сотрудники там бывают не каждый день. И фирма может сэкономить в два раза на аренде.

Но для такого подхода нужны новые решения. И компании вроде Yoffix, как раз подобные решения предоставляют. Мы видим взлет популярности решений для гибкого офиса на всех развитых рынках и сами проинвестировали в такой стартап на рынке США, тоже, кстати, с русскими фаундерами».

Витамины на стол

Сервис Halsa по подбору и подписке на доставку персональных наборов витаминов получил в апреле 42 млн рублей ($697 тысяч) от инвесторов, среди которых основатель DocDoc Дмитрий Петрухин, президент «Нанолек» Владимир Христенко и основательница ENC Наталия Гончарова.

В прошлом году, тоже весной, проект привлек $200 тысяч на развитие от группы инвесторов на площадке United Investors. Сейчас деньги снова пойдут на развитие продукта. Стартап начал работать в 2019 году, среди основателей — руководитель проекта ilovesupersport.com Максим Журило.

Поехали!

Платформа для технических специалистов и предпринимателей, заинтересованных в иммиграции, Immigram привлекла $500 тысяч.

В раунде участвовали группа ангельских инвесторов, фонд Xploration Capital при участии Микиты Микадо, основателя PandaDoc, Joint Journey. Это первый опыт фандрайзинга у компании, которая работает с 2019 года.

Бизнес основали Анастасия Миролюбова и Михаил Шаронов (работал в иммиграционной юридической фирме в Лондоне), проект автоматизирует иммиграционные процессы.

Главная страница сайта Immigram

«Immigram сейчас — чисто сервисный бизнес, а инвестиции от команды Игоря Кима и Жени Тимко (фонда Xploration Capital. — Прим. RB.RU) всегда подразумевают взросление и автоматизацию. А это значит, что скоро мы должны увидеть, как сервисный бизнес станет технологичным.

При этом здесь автоматизировать предстоит не так много: по сути, процесс состоит из сбора данных о человеке, формирования истории и превращения всего этого в набор документов.

Здесь могут возникать очень интересные ML/AI-задачи, что является вызовом для основателей Immigram. Ключевой задачей станет поиск крутых специалистов, желающих эмигрировать, однако, безусловно, хорошая воронка уже органично сформировалась.

Эта сделка — сигнал к тому, что сервисный бизнес тоже может рассматриваться как стартап», — говорит Павел Гужиков, основатель «Деньги Вперед».

Химия и фото

Производитель экологичной бытовой химии Molecola Дмитрия Ерзина привлек 40 млн рублей ($664 тысяч) от бизнес-ангела Антона Старского, в сделке также участвовал другой частный инвестор. Средства помогут ускорить развитие бизнеса.

Вдвое меньше средств привлек проект Picvario от бизнес-ангела Андрея Лешонка: 20 млн рублей ($332 тысячи). Компания разработала систему для управления фото, видео и другими формами медиаконтента, которая позволяет компании хранить, каталогизировать, редактировать и распространять медиафайлы.

Благодаря технологиям ИИ платформа сама распознает лица и другие объекты внутри каждого типа контента. Сервис интегрируется с внешними популярными хранилищами данных. Продукт входит в реестр российского ПО, инвестиции позволят расширить функциональность системы.

Гели для душа Molecola

Два года назад в проект после успешного прохождения акселератора Sber500 инвестировал «Сбер»: Picvario получила 6 млн рублей и отдала 5% доли в компании. Наработки компании используются в системе управления маркетинговыми ресурсами «СберМаркетинг».

«Еще в начале 2022 года эксперты давали радужные прогнозы относительно развития рынков медиа и контента в целом.

В связи с пандемией аудитория самых разных каналов выросла, и по инерции пользователи продолжали потреблять сетевой контент в больших масштабах. Не исключено, что эта крупная сделка была согласована до того, как экономическая ситуация начала меняться.

Сейчас практически невозможно предугадать, как пойдет развитие дальше. Некоторые популярные каналы распространения контента в России были заблокированы, отключены все рекламные опции. Что будет дальше — зависит от ограничений, с которыми будет сталкиваться этот сегмент», — говорит директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.

Двойной чек

Платформа для проведения онлайн-мероприятий Everytale получила $200 тысяч от Vibranium.VC. Клиенты платформы для организации конференций, мастер-классов и выставок живут и работают в США. У платформы есть b2b-направление и несколько крупных клиентов, например, Amazon. С 2019 года, то есть с момента запуска, компания привлекла $3,8 млн.

А вот другой американский стартап, основанный россиянами, Green Growth, впервые привлек $200 тысяч от фонда New Nordic Ventures. Технология, которую разработали в стартапе, с помощью датчиков на сельскохозяйственной технике и алгоритма измерения и анализа собранного урожая позволяет выделить наиболее плодородные места.

Знать свое место

Российский сервис бронирования рабочих мест для офисов IndaSpace: привлек 6 млн рублей ($99 тысяч) от основателя «Нетологии-групп» и Digital Dolina Максима Спиридонова. Сервис помогает планировать размещение сотрудников в офисе при гибридном формате работы. У основанного в 2020 году проекта в клиентах, судя по открытым источникам, есть Skyeng и «Биокад».

«За последние два года количество сотрудников, которые работают удаленно, в России, по актуальным данным, достигло 3 млн человек. Многие компании вводят гибридный режим работы, что ставит задачу оптимизировать расходы на офис.

Мы видим, что роль проекта IndaSpace здесь существенна: сервис позволяет экономить на содержании офиса. Часть инвестиций стартап потратит на развитие продукта, так что, думаю, скоро увидим новые инструменты платформы», — говорит Андрей Крылов, CEO и основатель Skillaz, автоматизированной платформы для массового найма персонала.

Без суммы сделки

YallaMarket Леонида Довбенко и Станислава Селезнева продолжает привлекать инвестиции. В этот раз в проект вложился Федор Овчинников, создатель «Додо Пиццы». Стартап по экспресс-доставке продуктов и хозяйственных товаров, основанный в 2021 году, привлек в первый год работы $2,3 млн от фондов Wamda и Dubai Angel Investors при участии частных российских компаний.

Курьер YallaMarket. Источник: arabianbusiness

В феврале 2022 года компания получила $2,2 млн от фонда Doha Tech Angels (Катар) и клуба венчурных инвесторов AngelsDeck.

Новый инвестор поддержит проект не только деньгами, но, как он сам отметил в социальных сетях, знаниями и опытом.

«Мы видим устойчивый тренд: экспорт сработавшей в России бизнес-модели ultra-fast grocery delivery (UFGD) за рубеж. Крупные институциональные инвесторы активно вкладывают в него и готовы возглавлять раунды по всему миру в поисках незанятых географических рынков», — говорит Иннокентий Краснов, инвестиционный менеджер A.Partners.

Сервис HR-аналитики Yva.ai, основанный российским предпринимателем, купила международная компания Visier. Давид Ян основал Yva в 2017 году, правда, с тех пор и название, и концепция проекта сильно поменялись. Сейчас Yva.ai помогает решать главные HR-задачи компаний.

«Интересны история и путь проекта: в 2016 году платформа создавалась как персональный ассистент по поиску документов под названием Findo, который должен был помогать быстро находить документы в почтовых сервисах и мессенджерах, но спустя два года команда сделала разворот бизнес-модели в сторону HR-аналитики.

Платформа стала помогать идентифицировать сотрудников, планирующих покинуть компанию по причине эмоционального выгорания и т.п.

Корневая технология, которая позволяла индексировать документы и сообщения сотрудников (чтобы найти документ), осталась прежней, но изменились целевая аудитория и ценностное предложение сервиса», — говорит Александр Колегов, академический директор программы MOOVE и совместной магистратуры Сколково, МТС и МФТИ «Цифровые технологии в бизнесе».

«Текущая экономическая ситуация привела к существенному сокращению объема сделок со стартапами, — говорит Екатерина Петрова, директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS. — Хотя цифры, вроде бы, свидетельствуют об обратном.

По оценке аналитической платформы Dsight, объем венчурных инвестиций в российские проекты за первые три месяца текущего года составил более $680 млн, это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но здесь есть ряд важных моментов. Во-первых, сюда входят две крупнейшие сделки со стартапами российского происхождения за рубежом — это Vivid Money и Miro.

Если исключить их, то объем инвестирования в первом квартале существенно снизится. Во-вторых, мы наблюдаем некоторую инерцию рынка, на котором “дозаключаются” уже согласованные ранее сделки.

Количество сделок дальше будет уменьшаться, и не только потому что фонды урезают инвестиционные программы.

Венчуры сегодня столкнулись с тем, что проведение любых сделок, в которых так или иначе фигурирует российская компания или компания с российскими корнями, может обернуться долгой и тщательной проверкой. Чтобы избежать сложностей, от подобных сделок зарубежные инвесторы пока просто отказываются».