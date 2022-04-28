Российский разработчик ПО для оптимизации цепей поставок GoodsForecast привлек 206 млн рублей

Российская GoodsForecast — разработчик программного обеспечения в сфере бизнес-планирования и оптимизации цепей поставок для производственных и торговых предприятий — привлекла 206 млн рублей инвестиций.

Инвестором стал Венчурный фонд НТИ под управлением инвесткомпании Kama Flow, сообщил RB.RU представитель инвесткомпании. Размер полученной доли не раскрывается.

Решение GoodsForecast, как сообщается, является альтернативой популярным программным продуктам ушедших из России западных вендоров, таких как SAP, SAS, Anaplan, Oracle.

Компания работает в сегменте предиктивной аналитики для планирования цепочек поставок на производстве и в ритейле. Подобные продукты автоматизируют процесс планирования производственных и торговых предприятий — управление запасами и ассортиментом, ценообразование, аналитику упущенных продаж, планирование промо.

В 2020 году отечественный рынок таких решений оценивался примерно в 12 млрд рублей, он растет на 20% ежегодно. В Goods Forecast отмечают, что использование технологий позволяет повысить точность планирования и сократить издержки по всей цепи поставок более чем на 20%.

Решение GoodsForecast, как сообщается, не уступает в точности прогнозирования Supply Chain Managemen от SAP, а внедрение обойдется на 40% дешевле. В среднем проект внедрения софта GoodsForecast стоит более 10 млн рублей, а проекты интегрированного планирования — 50 млн рублей.

Kama Flow рассчитывает, что компания за три года увеличит выручку более чем в 5 раз — до 1 млрд рублей в 2025 году. В 2021 году ООО «Гудфокаст» (юрлицо Goods Forecast) заработало 169 млн рублей без НДС.

Привлеченные деньги пойдут на развитие платформы интегрированного планирования GoodsForecast Integrated Planning Platform на базе технологий искусственного интеллекта и аналитики больших данных.

GoodsForecast была создана в 2013 году Александром Черепниным, Андреем Лисицей, Сергеем Котиком, Даниилом Каневским. Среди клиентов — «Черкизово», «Технониколь», «Перекресток», «М.Видео».

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