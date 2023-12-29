MedTech-стартап DentalPro привлек 130 млн рублей от Kama Flow и других

MedTech-стартап DentalPro привлек 130 млн рублей от Kama Flow и других. Компания планирует направить средства на расширение технологического инструментария и вывод продукта на рынки стран MENA.

Инвестиционная компания Kama Flow выступила лид-инвестором в раунде на 130 млн рублей MedTech-стартапа DentalPro. В сделке также участвовали Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций и группа профильных отраслевых инвесторов, рассказали RB.RU в Kama Flow.

DentalPro направит привлеченные средства на расширение технологического инструментария, кратное увеличение подписчиков адаптацию и вывод продукта на рынки стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

Решением DentalPro является информационная система для стоматологических клиник и маркетплейс дополнительных интеграций. Сервис работает по модели подписки. MRR (Monthly Recurring Revenue) за последний год выросла в два раза, превысив 6 млн рублей.

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Инвесторы рассчитывают, к 2027 году DentalPro может занять существенную долю российского рынка МИС в сегменте частных стоматологий, ежегодный объем которого оценивается в 5 млрд рублей. Кроме того, возможная международная экспансия способна открыть компании рынки совокупным объемом более 20 млрд рублей в год.

Стороны не раскрывают условия сделки, она пока не отражена в ЕГРЮЛ. По данным реестра, учредителями управляющего DentalPro ООО «Дион Софт» являются Зайлялова Эльвира с долей 51% и Шиманский Александр с долей 49%.

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