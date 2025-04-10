Партнер Kama Flow: «Сейчас правильное время, чтобы инвестировать, потому что хуже некуда»
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«Сейчас правильное время, чтобы инвестировать, потому что хуже некуда», — заявил Павел Охонин, выступая в рамках конференции «Российский венчурный рынок: будущее в фокусе».
По словам предпринимателя, в текущий момент можно договариваться с «нормальными компаниями по оценкам, инвестировать в них на более зрелых стадиях». Часть предприятий сильно «закредитована», а долговая нагрузка может быть снижена за счет вхождения в капитал новых инвесторов.
«Очевидно, что будет расти рынок IPO, акционерное финансирование будет увеличиваться, и это дает возможность дополнительного «экзита» помимо классического M&A за 3,5 EBITDA, который мы наблюдали последние пару лет», — сказал Охонин.
Инвестиционная компания Kama Flow (российское юрлицо ООО «КФ Венчурс») в апреле запустила фонд объемом 10 млрд рублей для инвестирования в высокотехнологичные и наукоемкие компании на поздней венчурной стадии.
Партнер инвестиционного банка BSF Partners Анна Морозова в феврале 2025 года связала активность на венчурном рынке с высокой ключевой ставкой ЦБ в 21% годовых.
«Деньги стали настолько дорогие, что рост бизнеса драматически замедлился, потому что огромная доля расходов — выплата процентов по заемным средствам. Без финансового плеча бизнесу расти и развиваться крайне проблематично. Технологическим компаниям легче, но если мы говорим про рынок IPO, то это не только технологические компании. Поэтому одним из оставшихся возможных вариантов роста становится именно привлечение инвесторов: от частных ангелов и фондов до выхода на публичный рынок», — констатировала эксперт.
В 2025 году аналитики прогнозируют дальнейшее восстановление венчурного рынка, в том числе на фоне прогнозов по нормализации геополитической обстановки и возможного снятия некоторых санкций.
Kаma Flow (юрлицо ООО «КФ Венчурс») — частная инвестиционная компания, которая работает с технологическими компаниями различных стадий в быстрорастущих секторах экономики. По данным «Контур Фокуса», 36,67% в «КФ Венчурс» принадлежат Кириллу Тишину, еще 31,67% Евгению Борисову, 31,66% у Эдуарда Адамяна.
Фото на обложке: eamesBot / Shutterstock / FOTODOM
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