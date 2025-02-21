Объем венчурных инвестиций в 2024 году вырос в два раза

Объем венчурных инвестиций в России в 2024 году вырос на 108%, до $177 млн (в 2023 году — $85 млн), говорится в отчете «Венчурная Евразия», подготовленном Dsight при поддержке Б1, «Московского венчурного фонда» и SberUnity. По оценкам аналитиков, рынок все еще остается небольшим, а число венчурных сделок в 2024 году сократилось на 8%.

В прошлом году прошло 14 IPO (первичных публичных размещений долей в компаниях для инвесторов), из которых восемь были технологическими. Больше размещений было только в 2017 году — 18. Более 3,8 млрд рублей инвестировано в компании в рамках pre-IPO. Средний чек венчурного инвестора за прошлый год вырос в 2,2 раза, до $1 млн.

В 2024 году наблюдался «апогей» сделок слияния и поглощения (M&A) — их было заключено 84 (64 в 2023 году), крупные компании покупали стартапы для укрепления позиций в сфере инноваций.

Наиболее активными венчурными инвесторами стали фонд «Восход», «Московский венчурный фонд», ФРИИ, Malina VC, Kama Flow и Iskra Ventures, а рейтинг индустрий возглавила B2B Software (аренда доступа к ПО).

Фото в тексте: Презентация "Венчурная Евразия"

Как пояснил в рамках презентации основатель Dsight Аресений Даббах, 2024 год стал периодом умеренного восстановления российского венчурного рынка. Рост инвестиций на 108% свидетельствует о постепенном возвращении интереса к венчурному капиталу, а рекордное число IPO в будущем «простимулирует создание новых фондов и реинвестиции IPO-доходов обратно на венчурный рынок».

По словам эксперта, одним из ключевых драйверов роста стало развитие инвестиционных платформ и инвестиционных синдикатов, которые способствовали расширению доступа к капиталу для стартапов.

Партнер инвестиционного банка BSF Partners Анна Морозова связала активность на венчурном рынке с высокой ключевой ставкой ЦБ.

«Деньги стали настолько дорогие, что рост бизнеса драматически замедлился, потому что огромная доля расходов — выплата процентов по заемным средствам. Без финансового плеча бизнесу расти и развиваться крайне проблематично. Технологическим компаниям легче, но если мы говорим про рынок IPO, то это не только технологические компании. Поэтому одним из оставшихся возможных вариантов роста становится именно привлечение инвесторов: от частных ангелов и фондов до выхода на публичный рынок», — констатировала эксперт.

В 2025 году аналитики прогнозируют дальнейшее восстановление венчурного рынка, в том числе на фоне прогнозов по нормализации геополитической обстановки и возможного снятия некоторых санкций.

«Снижение глобальных рисков, возможное окончание военного конфликта и восстановление экономических связей могут способствовать притоку нового капитала и росту числа публичных сделок», — говорится в презентации «Венчурная Евразия».

Фото в тексте: Фото в тексте: Презентация "Венчурная Евразия"

Эксперты оценили потенциал роста венчурного рынка в 50% в год в ближайшие два года.

Фото на обложке: Alona Horkova / Getty Images