Qummy поднял 440 млн ₽ под еду из «умного льда». Инвесторам — доля 18%, надежда на 30 млрд ₽ и обещание IPO

Так, 400 млн рублей в проект вложило инвестиционное товарищество «Восход-Альфа-банк-Тинькофф», получив долю в 16,5%. Еще 40 млн рублей инвестировал фонд «Восход», увеличив долю на 1,7 п.п., рассказал Симонянц.

До сделки, по состоянию на март 2025 года, ООО «УК Восход» владело 24,28% в компании, у Рината Салихова было 18,82%, Алексея Кислуна — 13,03%, Артема Симонянца — 11,99%. Также ООО «СДС ББ» Сергея Дашкова владело 8,74%, Евгению Писареву принадлежало еще 8,62%. Остальная доля распределена среди 11 юридических лиц. Новая сделка в ЕГРЮЛ пока не зарегистрирована.

Полученные средства компания направит на запуск новых локаций — увеличит число точек питания (без поваров и кухни) с 1 тыс. до 5 тыс. единиц. В планах Qummy — нарастить выручку до более чем 2 млрд рублей за два с половиной года и выйти на IPO в 2028 году.

В ответ на вопрос Русбейс о том, как в компании отметили сделку, Симонянц пояснил: «Некогда праздновать! Эту рюмку мы сейчас поставим и выпьем, когда перевалим в капитализации за 30 млрд рублей».

Qummy готовит еду без консервантов на фабриках-кухнях, затем пища замораживается по изобретенной компанией технологии «умный лед». Конечному потребителю достаточно разогреть еду в специальной робот-печи. В 2024 году, по данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Кьюми» составила 385,1 млн рублей; чистый убыток 142 млн рублей. Краткосрочные заемные средства на конец 2024 года достигали 172,7 млн рублей (на конец 2023 года — 55,1 млн рублей).

«Исходя из размера инвестиций и соответствующих им долей в бизнесе, можно оценить стоимость компании примерно в 2,4 млрд рублей», — заявила Русбейс директор по развитию бизнеса PGR agency Наталья Чепарина.

«Оценка кажется немного завышенной, около пяти выручек, но если темпы роста реализуются, то IPO может быть успешным для акционеров», — добавил сооснователь Dsight Арсений Даббах.

По словам эксперта, сейчас реализуется тренд на инвестиции в зрелые компании в рамках Pre-IPO, и сделка Qummy — позитивный сигнал, рынок сохраняет аппетит к высокотехнологичным проектам. Стартап может рассчитывать на привлечение стратегического инвестора, считает Даббах. Но на перспективах компании может отразиться ее высокая долговая нагрузка, что создает риски в текущей ситуации с высокой ставкой ЦБ.

«При успешной реализации Qummy может создать крупнейшую в стране децентрализованную сеть готового питания, способную конкурировать как с традиционным ритейлом, так и с сервисами доставки. Но есть и операционные сложности с реализации планов. Это логистика, контроль качества на тысячах точек, техническое обслуживание оборудования, маркетинг для привлечения трафика», — заключил Даббах.

Qummy был основан в 2020 году Артемом Симонянцем, Алексеем Кислуном и Евгением Писаревым и сразу привлек 9 млн рублей. Спустя несколько месяцев стартап получил еще 57 млн рублей от частных инвесторов. Стартап ориентировался на работу с B2B-сегментом — отелями, АЗС, барами, кофейнями.

В 2021 году стартап из Краснодара закрыл раунд на $1,6 млн от пула инвесторов. На полученные средства компания решила развиваться на рынках в ОАЭ и США, но позднее проекты там пришлось приостановить. Причины решения Писарев в беседе с RB.RU не назвал.

В 2022 году компания привлекла $3,6 млн от фонда «Восход», Joint Journey Сергея Дашкова и бизнес-ангела Рината Салихова.

В 2024 году Qummy получил 93 млн рублей от пула инвесторов. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын на тот момент оценил капитализацию компании в 0,9-1,3 млрд рублей.

Основатель «Такси Сатурн», «Складно», Golama, Fasten Евгений Львов считает, что бизнес Qummy может расти быстрее рынка, что и привлекает инвесторов.

«Рынок готовой еды в России оценивает в 1,5-3 трлн рублей, он стремительно растет, готовой еды не хватает. С другой стороны отрасли не хватает персонала, в том числе поваров и доставщиков. В этом смысле Qummy уникальная компания, которая с двух сторон выигрывает. Стартап доставляет замороженную еду, которую достаточно разогреть, что может сделать обычный человек, а не повар, при этом в итоге ассортимент шире. Они очень классно вписывают в будущее с учетом сложностей с персоналом и тенденциями на рост потребления готовой еды. В результате они могут расти быстрее рынка. Решения компании, например, подходят для небольших отелей, где дорого заниматься отдельными завтраками каждое утро и для обеспечения питания вахтовиков», — пояснил Львов.

Возможными конкурентами Qummy эксперт назвал «Яндекс Еду», кейтеринговые компании, работающие с крупным бизнесом, а также ритейлеров, продающих замороженные блюда. Но аналогов стартапа пока на рынке нет, считает Львов.

«Сама по себе замороженная еда — это не ноу-хау. Отличие от конкурентов в этом сегменте будет зависеть от того, насколько их особый запатентованный процесс заморозки будет влиять на вкусовые качества и внешний вид готового продукта», — добавила Чепарина.

Эксперт отметила, что своим корпоративным клиентам компания бесплатно предоставляет специальную микроволновую печь, которая активирует программу разморозки по QR-коду.

«На первый взгляд, бесплатное устройство — это преимущество, но нужно оценить, насколько оно стоит того, чтобы попадать в зависимость от ценовой политики и качества продукции одного производителя-монополиста. К тому же в этой печи нельзя разогреть еду без QR-кода, что сужает варианты ее использования. И поэтому многим может быть удобнее использовать обычную универсальную микроволновую печь», — рассуждает эксперт.

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