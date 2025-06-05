«Дикая эйфория»: стартап flip предложил частным инвесторам выкупить еще 7,6% капитала за 34 млн рублей

За счет средств нового раунда flip рассчитывает нанять новых специалистов, а также реализовать стратегию по привлечению корпоративных клиентов. Если компании удастся собрать средства, то ее оценка увеличится с 163 до 446 млн рублей.

«На повторный раунд выходим с усиленным продуктом и ростом основных метрик, что оценят текущие и потенциальные инвесторы flip», — заявил основатель и CEO компании Максим Ефимов. После второго раунда инвесторам будет доступна возможность продажи акций компании на вторичном рынке brainbox.VC.

В октябре 2024 года аналог Miro закрыл первый раунд и привлек 16,35 млн рублей от 643 частных инвесторов в обмен на долю в 10%. Деньги должны были быть направлены на усиление команды, маркетинг и инфраструктурные расходы, писал Русбейс.

«Это было очень нервно, когда мы собирали раунд. Мы до конца не знали — соберем эти деньги или нет. Когда по факту это случилось, это действительно была какая-то дикая эйфория, это было очень радостно не только для меня, для всей команды. Мы смогли это сделать, и столько людей действительно в нас поверили и вложились. Неоднократно я говорил слова благодарности всем нашим акционерам, и не важно, какой был у каждого чек», — рассказал Русбейс Максим Ефимов.

flip — это онлайн-пространство для работы и творчества, российский аналог сервиса Miro. Стартап, основанный Максимом Ефремовым и его партненрами в 2022 году, предлагает пользователям генерацию контента с помощью ИИ. До запуска flip Ефремов работал в найме в IT и менеджменте, консультировал крупные компании, например, «Газпром нефть», Deutsche Telekom, «Протек» и ОТР Bank.

Количество пользователей flip на июнь 2025 превышает 50 тыс. (год назад — 5 тыс.). Выручка стартапа за 2024 год составила 1,1 млн рублей. В 2025 команда ожидает плановой выручки в 25 млн рублей. Долю в стартапе получила компания «Битрикс24», став стратегическим партнером flip. Компании заключили долгосрочный контракт по Whitelabel — это модель сотрудничества, при которой одна компания производит продукт или услугу, а другая продаёт его под своим брендом.

Для платформы brainbox.VC это второй кейс, когда компания возвращается за повторными инвестициями. Впервые это сделал проект по выгулу и передержке животных VOX Марии Мальвинской и Константина Отегова. В первом раунде он собрал 9,7 млн рублей в обмен на 10%, а во втором, который еще открыт, в него уже инвестировали 15,56 млн рублей.

brainbox.VC (АО «Брэйнбокс ВиСи») – лицензированная краудинвестинговая платформа, специализирующаяся на поддержке стартапов в сфере IT. Руководитель проекта — Альберт Алиев (основатель FunBox, бизнес-ангел проектов: iFarm, «Бери заряд», Zigmund Online, Alien_UGO, Easyboard, NTech, NFware, Ansaligy, Деньги вперед, Umnazia). На июнь 2025 через brainbox.VC были привлечены инвестиции на сумму более 429 млн рублей.