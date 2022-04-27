Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников совершил свою первую инвестицию

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников совершил свои первые инвестиции – до этого он только привлекал финансирование для своей компании. Овчинников вложился в сервис доставки YallaMarket, который в прошлом году основали россияне в Дубае.

Об инвестициях в YallaMarket Овчинников рассказал в своем telegram-канале.

«На этой неделе сделал первую в своей жизни инвестицию как инвестор. До этого я только привлекал деньги», – написал Овчинников.

Основатель «Додо Пиццы» вложился в сервис экспресс-доставки продуктов и хозяйственных товаров YallaMarket. Овчинников назвал его основателей «крутыми» и отметил прибыльную юнит-экономику сервиса.

Сумму инвестиций и условия сделки Овчинников не назвал. RB отправили запрос предпринимателю.

YallaMarket работает в Дубае. Там, по оценкам Овчинникова, есть платежеспособный спрос и потребность в экспресс-доставке. Также Овчинников отметил низкую стоимость труда в городе, что позволяет держать стоимость доставки в чеке на уровне 10%.

Овчинников добавил, что «постарается помочь» YallaMarket не только деньгами, но и знаниями и опытом.

YallaMarket основали Леонид Довбенко и Станислав Селезнев в 2021 году. В декабре того же года стартап привлек $2,3 млн от дубайских фондов Wamda и Dubai Angel Investors и частных российских компаний. В феврале 2022 года компания получила $2,2 млн от катарского фонда Doha Tech Angels и клуба венчурных инвесторов AngelsDeck.

Фото на обложке: uchastniki