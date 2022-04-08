Основанный россиянином американский стартап WeLoveNoCode привлек $3 млн инвестиций

Американский стартап WeLoveNoCode 22-летнего программиста из Сахалина Никиты Шевченко привлек $3 млн от калифорнийского фонда Mantis VC. С учетом текущего раунда объем привлеченных инвестиций стартапом составляет $4,4 млн.
$3 млн были привлечены в ходе посевного раунда инвестиций, следует из карточки WeLoveNoCode в Crunchbase. Лид-инвестором раунда выступил фонд из Лос-Анджелеса Mantis Venture Capital. Также в раунде участвовали Gaingels, Liquid2 Ventures, K5 Global, CapitalX.
По информации TFN, стартап потратит средства на привлечение новых разработчиков и поиск новых специалистов в команду.
С помощью решений WeLoveNoCode бизнес может найти исполнителя для создания сайтов и приложений без кода.
22-летний программист из Сахалина Никита Шевченко основал WeLoveNoCode в 2020 году. В 2021 году стартап провел три инвестиционных раунда на общую сумму $1,4 млн. В мае в стартап инвестировали Николай Давыдов и братья Либерманы, в октябре WeLoveNoCode привлек от них $1 млн. Тогда стартап оценили в $12,5 млн.
На RB выходило большое интервью с Никитой Шевченко. Фаундер рассказывал о планах по развитию своего проекта и привлечение инвестиций.
Фото на обложке: Diyajyoti /
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