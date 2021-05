Николай Давыдов и братья Либерманы вложились в разработчика сайтов и приложений без кода WeLoveNoCode

Стороны не раскрывают детали, однако основатель WeLoveNoCode уточнил, что соглашение с инвесторами заключено в формате SAFE (Simple Agreement for Future Equity, позволяет быстро привлекать финансирование без нагромождения корпоративных процедур — прим. RB.ru). Valuation cap при этом формате (устанавливает максимальную оценку компании для раннего инвестора на следующем этапе финансирования) составляет $5 млн.

WeLoveNoCode представляет собой автоматизированную платформу, подбирающую исполнителей для компаний малого бизнеса по месячной подписке. Сервис позволяет тестировать гипотезы и быстро создавать новые продукты при помощи nocode-разработки.

Инвестиции будут направлены на усиление отдела продаж, создание отдела маркетинга и рекрутинг. WeLoveNocode объявил о трех новых вакансиях: Head of Sales, Head of Marketing и Head of Recruitment. С условиями можно ознакомиться по ссылке.

«Спрос на nocode-разработку растет каждый день: все больше компаний стремятся удешевить стоимость разработки продукта без потери его качества. Это в десятки раз дешевле и быстрее традиционной разработки. Наша миссия — активно развивать nocode и внедрять этот подход в компаниях. В планах компании в течение этого года достичь $1 млн MRR (регулярный месячный доход — прим. RB.ru)», — сообщил основатель WeLoveNoCode Никита Шевченко.

По словам Николая Давыдова, он инвестировал в проект, потому что «верит, что рынок Nocode будет очень быстро расти». «WeLoveNoCode идеально спозиционирован, чтобы стать его лидером. В проекте классная команда, сильные эдвайзеры и рост выручки это отлично подтверждает», — считает инвестор.

Платформа была запущена четыре месяца назад, в декабре 2020 года стала продуктом дня на Product Hunt. Основатель Никита Шевченко — предприниматель, выпускник акселератора «500 Startups & Сбербанк». С момента запуска услугами сервиса воспользовались более 200 зарубежных компаний, в том числе и компании выпускников Y Combinator. Сумма месячных подписок клиентов превышает $67 тысяч.

Фото на обложке: Unsplash