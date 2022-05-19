Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Берлинский стартап Yoffix с российскими корнями привлек €550 тыс. от NRG Ventures и бизнес-ангелов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Берлинский стартап Yoffix, который разработал платформу для управления гибридным командами и офисами, привлек в ходе посевного раунда €550 тыс. от фонда NRG Ventures и европейских бизнес-ангелов. Об этом RB.RU сообщил представитель NRG.

Берлинский стартап Yoffix с российскими корнями привлек €550 тыс. от NRG Ventures и бизнес-ангелов

Сделка прошла в формате конвертируемого займа. Инвестиции пойдут на разработку продукта, расширение команды продаж и партнерств, международное развитие.

Yoffix, как сообщается, был создан для решения проблем постковидного времени, таких как хаотичное посещение офиса, отсутствие социальных контактов или неполное использование офисных пространств.

Стартап позволяет провести настройку гибридного офиса, распланировать умное совместное использование рабочих мест, бронировать переговорные и другое.

CEO и один из основателей Yoffix — Николай Грачев, PropTech-инвестор и сооснователь коворкингов TEAMZoffice.

NRG Ventures — американский фонд, был основан в 2021 году и ориентируется на технологические стартапы, основанные русскоговорящими иммигрантами. NRG Ventures инвестирует в B2B-стартапы в областях логистики, доставки, ИИ, DeepTech, FinTech, HR от pre-seed до стадии А. Основатель и управляющий партнер фонда — Роман Тян.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сервис бронирования рабочих мест IndaSpace привлек 6 млн рублей от основателя «Нетологии-групп»
  2. 2 Как сохранить критическое мышление, чтобы не управлять бизнесом на эмоциях
  3. 3 Пять шагов актуализации бизнес-смыслов
  4. 4 Фоновый шум для концентрации: 5 сервисов
  5. 5 Оптимизируем обучение сотрудников в период кризиса — какие проблемы это поможет решить
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

19 мая 2022

«Поддержка будет»

19 мая 2022

День инвестора «Технологии развития человеческого капитала»

19 мая 2022

AgTechInventum

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

В сети опубликовали карту с утекшими данными клиентов «Яндекс.Еды», ГИБДД и СДЭК

Новости

Два крупных мировых ритейлера заявили о планах вернуться на российский рынок

Интервью

Дмитрий Спиридонов: «Я видел много предпринимателей, которым сносило башню после кэшаута. Мы это испытание прошли»

Новости

Валютный стратег оценил реальный курс доллара в 180 рублей

Колонки

9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний