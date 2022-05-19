Берлинский стартап Yoffix с российскими корнями привлек €550 тыс. от NRG Ventures и бизнес-ангелов

Берлинский стартап Yoffix, который разработал платформу для управления гибридным командами и офисами, привлек в ходе посевного раунда €550 тыс. от фонда NRG Ventures и европейских бизнес-ангелов. Об этом RB.RU сообщил представитель NRG.
Сделка прошла в формате конвертируемого займа. Инвестиции пойдут на разработку продукта, расширение команды продаж и партнерств, международное развитие.
Yoffix, как сообщается, был создан для решения проблем постковидного времени, таких как хаотичное посещение офиса, отсутствие социальных контактов или неполное использование офисных пространств.
Стартап позволяет провести настройку гибридного офиса, распланировать умное совместное использование рабочих мест, бронировать переговорные и другое.
CEO и один из основателей Yoffix — Николай Грачев, PropTech-инвестор и сооснователь коворкингов TEAMZoffice.
NRG Ventures — американский фонд, был основан в 2021 году и ориентируется на технологические стартапы, основанные русскоговорящими иммигрантами. NRG Ventures инвестирует в B2B-стартапы в областях логистики, доставки, ИИ, DeepTech, FinTech, HR от pre-seed до стадии А. Основатель и управляющий партнер фонда — Роман Тян.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сервис бронирования рабочих мест IndaSpace привлек 6 млн рублей от основателя «Нетологии-групп»
- 2 Как сохранить критическое мышление, чтобы не управлять бизнесом на эмоциях
- 3 Пять шагов актуализации бизнес-смыслов
- 4 Фоновый шум для концентрации: 5 сервисов
- 5 Оптимизируем обучение сотрудников в период кризиса — какие проблемы это поможет решить
ВОЗМОЖНОСТИ
19 мая 2022
19 мая 2022