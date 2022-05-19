Берлинский стартап Yoffix, который разработал платформу для управления гибридным командами и офисами, привлек в ходе посевного раунда €550 тыс. от фонда NRG Ventures и европейских бизнес-ангелов. Об этом RB.RU сообщил представитель NRG.

Берлинский стартап Yoffix с российскими корнями привлек €550 тыс. от NRG Ventures и бизнес-ангелов