Сервис генерации музыкального фона Endel с российскими корнями привлек $15 млн

Сервис генерации персонализированного музыкального фонда Endel с основателями-россиянами привлек $15 млн от двух фондов Кремниевой долины в качестве лид-инвесторов. Стартап направит деньги на развитие проектов с музыкантами.
О сделке сообщается на сайте Endel, информация о финансировании также есть в карточке стартапа на Crunchbase.
Лид-инвесторами инвестиционного раунда B стали фонды Waverley Capital и True Ventures из Кремниевой долины. Последний уже вкладывался в Endel в раунде A в сентябре 2020 года.
Endel планирует направить привлеченные средства на развитие сервиса и совместные проекты с музыкантами. Ранее Endel работал с Grimes, Джеймсом Блейком и другими исполнителями. В 2019 году Endel подписал контракт с Warner Music.
Endel разрабатывает приложение для генерации персонализированной музыки. Алгоритмы учитывают различные данные, в том числе возраст, пол, физическое состояние организма. В приложении есть несколько режимов генерации музыки на выбор, например, чтобы уснуть, расслабиться или сконцентрироваться на каком-то деле.
По данным Crunchbase, общий объем привлеченных Endel средств составляет $22,5 млн с учетом текущего раунда. В 2018 году в стартап инвестировал Amazon Alexa Fund.
Берлинский стартап Endel основан в 2018 году Олегом Ставицким, Протеем Теменом, Филиппом Петренко, Дмитрием Евграфовым, Дмитрием Безуглым, Кириллом Булацевым.
Фото на обложке: Tada Images /
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