Российский сервис курьерской доставки Broniboy начал работать в Узбекистане

Российский сервис курьерской доставки Broniboy вышел на международный рынок, начав работу в Узбекистане. О запуске сервиса за рубежом RB.RU рассказал представитель компании.
Сейчас Broniboy работает в Ташкенте, в городе функционирует центр подготовки и обучения курьеров.
К платформе подключены более 50 партнеров, в том числе сетевые рестораны ABnB, Soy. До конца года сервис планирует запуститься еще в нескольких крупных городах страны, в том числе, Самарканде и Бухаре, подключить более 500 партнеров и выйти на выполнение более 4 тыс. заказов в день.
Как и в России, в Узбекистане Broniboy сфокусируется на доставке последней мили еды из ресторанов, товаров из магазинов, аптек и цветочных лавок под собственным брендом, а также на шеринге курьеров (подготовке и управлении) для e-commerce, в том числе, для агрегаторов доставки еды, ресторанов с собственными службами доставки, ритейлеров, интернет-магазинов.
Компания уже вложила в запуск в стране около $50 тыс., подготовка к старту заняла более четырех месяцев. При этом совокупная сумма инвестиций в проект составит около $300 тыс. Сервис рассчитывает выйти на самоокупаемость к концу текущего года.
В конце марта Broniboy привлек 500 млн рублей инвестиций, которые планировал направить на усиление позиций в городах присутствия, чтобы добиться выхода на операционную прибыльность.
Фото на обложке: Unsplash
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