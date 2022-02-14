Дубайский сервис доставки продуктов YallaMarket от российских основателей привлек $2,2 млн

Сервис экспресс-доставки продуктов YallaMarket, который был запущен весной 2021 года в Дубае группой российских предпринимателей, в ходе бридж-раунда привлек $2,2 млн на развитие в ОАЭ, сообщила компания. Это второй раунд сервиса за последние три месяца.

Инвесторами стали катарский фонд Doha Tech Angels и клуб венчурных инвесторов AngelsDeck — для клуба эта сделка стала сотой.

Предыдущий раунд YallaMarket случился в декабре 2021 года. Проект привлек $2,3 млн от местных фондов Wamda и Dubai Angel Investors, а также частных дубайских и российских инвесторов в ходе pre-seed раунда по оценке $10 млн.

Общая сумма инвестиций в проект по итогам двух раундов превысила $5 млн. Средства будут направлены на открытие новых «темных складов» в Дубае в ходе подготовки к следующему раунду финансирования — он запланирован на март 2022 года.

С момента закрытия pre-seed раунда команда увеличила показатели выручки и количества заказов в четыре раза, а рост скачивания мобильного приложения составил 250% по отношению к ноябрю 2021 года. Зона доставки увеличилась за счет открытия новых точек в районах Dubai Marina и Dubai Silicon Oasis.

Русскоязычные фаундеры Леонид Довбенко и Станислав Селезнев запустили фудтех-стартап YallaMarket весной 2021 года. Курьеры сервиса доставляют продукты бесплатно в радиусе трех километров от двух дарксторов в спальном районе JLT и деловом центре Дубая Business Bay. Сборка заказов занимает не более 2,5 минут, на весь процесс доставки уходит в среднем 15 минут.

Исследование Redseer от июля прошлого года показало, что рост рынка q-commerce в странах Ближнего Востока и Северной Африки составит 24%, а объем рынка достигнет $20 млрд к 2024 году. Уже сейчас 20% диджитал-экономики региона занимает сегмент быстрой доставки.

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