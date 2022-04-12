Иммиграционная платформа для IT-специалистов Immigram привлекла $500 тысяч

Immigram , иммиграционная платформа для технических специалистов и предпринимателей, привлекла свои первые инвестиции в размере $500 тысяч. Об этом RB.RU сообщил представитель компании. Оценка проекта не раскрывается.

Инвесторами выступили фонд Xploration Capital при участии Микиты Микадо, иммигранта и основателя PandaDoc, Joint Journey и группа ангельских инвесторов.

Что предлагает Immigram

Immigram помогает профессионалам IT-сектора переехать в Великобританию по программе Global Talent. При этом украинским IT-специалистам сервис предлагает услуги на сумму, эквивалентную 100 тыс. фунтов стерлингов. Стоимость услуг зависит от конкретного случая, среднее значение составляет 5 тыс. фунтов стерлингов.

Сервис автоматизирует иммиграционные процессы и строит B2B SaaS-платформу, позволяя работодателям перевозить сотрудников и поддерживать их на всех этапах — от подачи заявления на соответствующую визу до поиска квартиры и открытия банковского счета.

Основа платформы — собственная скоринговая система. В компании утверждают, что благодаря этой системе шанс получения визы в Великобританию возрастает до 96%, что в 3 раза выше среднего показателя по отрасли.

Компания также предлагает решение B2C для специалистов в области технологий и предпринимателей, заинтересованных в переезде. Отличие от традиционных юридических фирм: фиксированная цена на 50% меньше, в случае неудачи деньги обещают вернуть.

Что еще можно сделать с помощью Immigram:

открыть счет в банке,

снять квартиру,

найти детский сад.

Основатели и цели

Immigram в 2019 году основали Анастасия Миролюбова (выпускница UCL School of Management, имеет девятилетний опыт работы в сфере развития бизнеса в World Bank и Simmons & Simmons) и Михаил Шаронов (работал в иммиграционной юридической фирме в Лондоне).

«Мы создаем продукт вокруг иммигранта, а не конкретной страны. Глобальный дефицит квалифицированных кадров составляет 40 млн человек, и это уже влияет на иммиграционное законодательство и подталкивает развитые страны к созданию новых визовых программ. Наша цель — создать сквозную платформу глобальной мобильности, которая будет сопровождать людей на протяжении всего пути», — сообщила Миролюбова.

По собственным данным компании, 21 февраля 2022 года количество заявок достигло рекордного уровня, 60% были из России и Украины. За последний месяц количество обращений жителей этих стран увеличилось в 3,5 раза. С 2019 года Immigram помог переехать более 150 клиентам.

Годовой доход компании составляет $1,2 млн, она является прибыльной с момента основания, утверждает ее представитель. В 2022 году платформа планирует дальнейшее расширение на другие регионы.

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