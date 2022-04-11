Бизнес-ангел Антон Старский и партнер вложили 40 млн рублей в производителя экологичной бытовой химии Molecola

Производитель экологичной бытовой химии под брендом Molecola привлек 40 млн рублей от бизнес-ангела Антона Старского и его партнера на развитие. Деньги пойдут в том числе на расширение товарной матрицы и запуск собственного производства.

Сделка была закрыта в январе 2022 года, сообщил RB.RU Антон Старский. Бизнес-ангел выкупил контрольный пакет предыдущего инвестора (частное лицо Вячеслав Лаптев), консолидировав 55% компании.

Впервые Старский инвестировал в компанию «Амада Био» (юрлицо Molecola) в 2019 году, получив 5%. Его партнер Сергей Жарников тогда, согласно данным ЕГРЮЛ, приобрел 20% компании. Совокупно Старский и Жарников вложили в компанию 30 млн рублей.

В 1 квартале текущего года Антон Старский дополнительно инвестировал еще 10 млн рублей на расширение товарной матрицы, расстановку в новых торговых сетях и запуск собственного производства. Таким образом, общая сумма инвестиций достигла 40 млн рублей.

«Я верю в развитие экологичной бытовой химии и косметики в России, а приостановка работы некоторых иностранных транснациональных компаний дает больше возможностей для российских производителей занимать освобождающиеся полки магазинов», — сообщил RB.RU Старский, комментируя сделку.

В настоящее время Старский и Жарников совокупно владеют 75%-ой долей в Molecola. Оставшиеся 25% поровну распределены между менеджментом компании — основателем Дмитрием Ерзиным и Мариной Матковой.

О Molecola

Molecola производит экологичную бытовую химию, в линейке компании есть средства для мытья посуды, стирки, мытья пола и стекол, жидкое мыло, гели для душа. Продукция предприятия представлена на Wildberries, в «Утконосе», Globus и других площадках.

Инвестиции и тренд на импортозамещение позволили нарастить оборот компании в 1 квартале 2022 года на 52% год к году — до 30 млн рублей. По итогам 2022 года инвесторы ожидают оборот в пределах 200 млн рублей.

Фото на обложке: Molecola