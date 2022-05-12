Сервис управленческого учета для бизнеса «Финансист» привлек $1,6 млн

Сервис управленческого учета для бизнеса «Финансист» привлек 120 млн рублей. В проект вложились основатель компании «Первый БИТ» Антон Долгов, глава акселератора First Bit Lab Роман Калинкин, гендиректор ГК «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов, а также глава «БФТ» Александр Моносов. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе сервиса.

Деньги компания направит на расширение продаж, маркетинг, разработку мобильного приложения и доработки функционала для крупного бизнеса.

Основатель и глава «Финансиста» Станислав Кутузов полагает, что эти инвестиции помогут сервису закрепить лидерские позиции на рынке России и СНГ. Команда проекта сейчас усиливает продукт и развивает экосистему, а также работает над повышением эффективности бизнеса и уровнем финансовой грамотности среди предпринимателей.

По данным Linxdatacenter, спрос на облачные решения в этом году вырастет на 30%. На рынке финансового менеджмента и автоматизации управленческого учета специалисты отмечают компании, которые эффективно управляют себестоимостью и бизнес-процессами.

В начале апреля «Финансист» приобрел онлайн-платформу для обучения корпоративным финансам Fin-Skill. Сделка позволит сервису развиваться в сфере дополнительного профобразования. Сумму сделки стороны тогда не раскрыли.

Два года назад «Финансист» привлек 37 млн рублей от пяти бизнес-ангелов. Оценку компании и другие детали сделки стороны не раскрыли. Деньги компания тогда решила направить на масштабирование продаж и развитие партнерской сети в России, а также на расширение функционала сервиса и выход на зарубежные рынки.

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