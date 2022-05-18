Сервис бронирования рабочих мест IndaSpace привлек 6 млн рублей от основателя «Нетологии-групп»

Российский сервис бронирования рабочих мест для гибридных офисов IndaSpace привлек 6 млн рублей от основателя «Нетологии-групп» и Digital Dolina Максима Спиридонова. Об этом RB.RU сообщила пресс-служба предпринимателя.
Согласно условиям сделки, Спиридонов получил миноритарную долю в компании и стал ее эдвайзером. По данным ЕГРЮЛ, доля предпринимателя в ООО «Спейс софт» (юрлицо IndaSpace) составляет 16%.
IndaSpace работает с компаниями, которые переходят на гибридный режим работы. Сервис позволяет планировать размещение сотрудников в офисе и экономить на его содержании.
Бронирование переговорных комнат, рабочих и парковочных мест осуществляется через приложение. Сотрудники могут договариваться о встрече в офисе, искать среди коллег специалистов с нужной экспертизой или интересами, синхронизироваться с HR и наставником в процессе онбординга.
Интерфейс приложения IndaSpace
«Нет сомнений, что удаленка и гибридный формат работы с нами навсегда. А значит, роль офиса в жизни современной компании должна быть серьезно переосмыслена. Продукт IndaSpace не только решает ключевые и насущные задачи гибкого офиса, но и помогает настроить теплый человеческий контакт и неформальную коммуникацию между людьми в коллективе», — прокомментировал Спиридонов.
Привлеченные средства IndaSpace направит на рост в России и выход на рынки других стран. Часть инвестиций стартап потратит на развитие своего продукта и маркетинг.
IndaSpace основали в 2020 году Артем Васенин, Андрей Черников и Дмитрий Кирюхин. Среди ее клиентов более 30 крупных работодателей, в том числе «Магнит», Skyeng, «Московский кредитный банк», Xsolla, «Учи.ру», BIOCAD, Blanc.
Сейчас команда IndaSpace насчитывает 12 человек. Ранее компания развивалась на собственные средства основателей.
Фото на обложке: Unsplash
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